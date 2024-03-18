بلومبيرغ بنوك السعودية تعتزم التوسع في إصدار السندات لتمويل مشاريع ضخمة

(MENAFN
- Al-Anbaa) تعتزم البنوك السعودية التوسع في الاقتراض عبر السندات خلال العام الحالي لتمويل المشاريع الضخمة، بحسب وكالة «بلومبيرغ».
وقالت الوكالة إن البنوك السعودية ستقترض نحو 11.5 مليار دولار عبر السندات بالعملات المحلية والأجنبية، مقابل 10 مليارات دولار في 2022.
وأشارت الوكالة إلى أن سبب اقتراض البنوك السعودية يعود لتمويل مشاريع مثل «نيوم» ومدينة «القدية» الترفيهية وغيرها من مشروعات رؤية 2030.
ووفقا لـ «بلومبيرغ» فإن نمو الودائع في البنوك السعودية لايزال هو المحرك الرئيسي للتمويل، لكن حوالي 15% من المطلوب قد يحتاج إلى أن يأتي من الديون.
ويظهر إصدار الديون بالفعل علامات التسارع، إذ تم بيع حوالي 6.8 مليارات دولار من السندات هذا العام حتى الآن، مقارنة بنحو 5.4 مليارات دولار أصدرها المقرضون المحليون طوال العام الماضي.
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