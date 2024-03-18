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بلومبيرغ بنوك السعودية تعتزم التوسع في إصدار السندات لتمويل مشاريع ضخمة

3/18/2024 2:08:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعتزم البنوك السعودية التوسع في الاقتراض عبر السندات خلال العام الحالي لتمويل المشاريع الضخمة، بحسب وكالة «بلومبيرغ».
وقالت الوكالة إن البنوك السعودية ستقترض نحو 11.5 مليار دولار عبر السندات بالعملات المحلية والأجنبية، مقابل 10 مليارات دولار في 2022.
وأشارت الوكالة إلى أن سبب اقتراض البنوك السعودية يعود لتمويل مشاريع مثل «نيوم» ومدينة «القدية» الترفيهية وغيرها من مشروعات رؤية 2030.
ووفقا لـ «بلومبيرغ» فإن نمو الودائع في البنوك السعودية لايزال هو المحرك الرئيسي للتمويل، لكن حوالي 15% من المطلوب قد يحتاج إلى أن يأتي من الديون.
ويظهر إصدار الديون بالفعل علامات التسارع، إذ تم بيع حوالي 6.8 مليارات دولار من السندات هذا العام حتى الآن، مقارنة بنحو 5.4 مليارات دولار أصدرها المقرضون المحليون طوال العام الماضي.

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