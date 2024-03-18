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النفيسي الصالحية تنظر للمرحلة المقبلة بإيجابية وتعزيز الاستثمارات محليا

3/18/2024 2:08:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقدت شركة الصالحية العقارية أمس اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية، وذلك بنسبة حضور بلغت 85.35%، حيث وافقت على توصيات العمومية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% (15 فلسا لكل سهم) وتوزيع أرباح أسهم منحة مجانية بنسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع على مساهمي الشركة المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق.
وقد اختتمت الجمعية العامة العادية الـ 52 للشركة والجمعية العامة غير العادية الـ 26 أعمالهما باعتماد جميع البنود الواردة في جدولي الأعمال، ومنها تقرير مجلس الإدارة، تقرير الحوكمة، البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.
نظرة إيجابية
وفي كلمته لمساهمي الشركة، قال رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية غازي النفيسي، إن «الصالحية» حققت تطورا في حجم الأداء التشغيلي ونجحت في زيادة إيراداتها الإجمالية لاسيما تلك الناتجة عن أنشطتها الرئيسية في مجال الاستثمار العقاري.
وأضاف: «نظرتنا إيجابية للمرحلة المقبلة، ونسعى إلى تعزيز استثمارات الشركة محليا، في ظل دخول البلاد نحو مسار أكبر للتنمية الاقتصادية، وتزايد التعافي في الموازنة العامة للدولة ما يعزز فرص الانفاق ويحفز الاستثمار».
وتابع: «أغلق سهم الشركة في البورصة عام 2023 على مستويات تداول وسيولة جيدة، ونجح في الانضمام إلى قائمة شركات السوق الأول في بورصة الكويت بعد انطباق كل المعايير المطلوبة، وذلك حسب إفصاح البورصة بشأن ملخص نتائج المراجعة السنوية للشركات المدرجة لعام 2024، ويعد السوق الأول هو سوق النخبة من الشركات المدرجة».
مشروع العاصمة
وحول مشروع العاصمة، قال النفيسي إن المشروع أكمل عامه الثاني منذ افتتاحه، وما زال مول العاصمة يقدم الكثير والجديد لرواده الذين تنوعت اهتماماتهم في التسوق، وازدادت رغباتهم في الحصول على أنشطة متميزة، وتجربة خدمات مختلفة، كما نجح المول في استقطاب فئات جديدة من الزوار من الشباب والعائلات والأطفال.
وأوضح أن الخطة التسويقية المبكرة للمشروع كان لها أثر إيجابي في رسم خارطة المشروع وتوجهاته على المساحات التأجيرية التي تقدر بـ 71.5 ألف م2، حيث وصلت نسبة التأجير في المول ما يقارب 99% من إجمالي الوحدات المتاحة.
وبين أنه قد تم افتتاح فندق ماريوت للشقق الفندقية والذي يشغل 11 طابقا في مشروع العاصمة، كما تم البدء بتأجير برج العاصمة للمكاتب والمكون من 54 طابقا بمساحة تأجيرية تقدر بـ 59.7 ألف م2 مخصصة للمكاتب التجارية، وبذلك تكون كل مكونات مشروع العاصمة قد دخلت حيز التشغيل الفعلي لتبدأ الشركة في جني ثمار جهد وتعب سنوات البناء والتشييد.
وبشأن صفقة أراضي عقارات مجمع أنوار الصباح، قال النفيسي إن «الصالحية» أتمت الصفقة، حيث تم توقيع «عقد تأجير مع وعد بالشراء» مع أحد البنوك الإسلامية المحلية بمبلغ وقدره 70 مليون دينار، وذلك لغرض تمويل عقد تأجير مع وعد بالشراء للأراضي المذكورة.
ويقع مجمع أنوار الصباح في منطقة القبلة بمدينة الكويت على مساحة إجمالية تبلغ إجمالية 9284م2، وتقوم الشركة حاليا بدراسة أفضل خطط التطوير المقترحة لتحقيق أقصى استفادة من أراضي مجمع أنوار الصباح سواء باستغلال مباشر من قبل الشركة أو من خلال بناء شراكات استراتيجية أو التعاون مع أطراف ذات علاقة.
وأضاف: «تلك الصفقة ستزيد من إجمالي العقارات الاستثمارية للشركة في مقابل زيادة في الالتزامات المالية، كما ستدرج قيمة أراضي عقارات أنوار الصباح في البيانات المالية للشركة في الربع الأول من العام 2024».
ملخص الأداء المالي
وعن ملخص الأداء المالي لسنة 2023، فقد حققت الشركة ربحا بمقدار 16 مليون دينار وبربحية سهم بلغت 29.3 فلسا للسهم الواحد، بالمقارنة مع العام السابق، حيث بلغت الربحية 14.6 مليون دينار بربحية سهم 26.8 فلسا للسهم الواحد.
وارتفع إجمالي موجودات الشركة 9% إلى مبلغ 458 مليون دينار لعام 2023 بالمقارنة مع 419 مليون دينار، وبلغت حقوق الملكية 179.7 مليون دينار بالمقارنة مع 168 مليون دينار بنمو 7% عن العام السابق، وزاد إجمالي المطلوبات إلى 278 مليون دينار في 2023 بالمقارنة مع 250 مليون دينار للعام السابق، وذلك لتغطية تكاليف تمويل مشروع العاصمة.
وشهدت الإيرادات التشغيلية للشركة خلال 2023 نموا ملحوظا بنسبة 13% إلى 41 مليون دينار، بالمقارنة مع 36 مليون دينار، كما ارتفع صافي الربح التشغيلي 15% إلى 31 مليون دينار بالمقارنة مع 27 مليون دينار عن العام السابق.
وفيما يتعلق بالقيمة السوقية لإجمالي الأصول والتي تتضمن أصولا تم تقييمها من قبل مقيّمين مهنيين محايدين في نهاية 2023 فقد بلغت 730 مليون دينار، وبذلك أصبحت حقوق الملكية والمضاف إليها فائض إعادة تقييم الأصول مبلغ 452 مليون دينار تقريبا لترتفع بذلك القيمة الدفترية حسب القيمة العادلة للسهم إلى 827 فلسا للسهم الواحد.
مواصلة تطوير مجمع الصالحية وفندق «جي دبليو ماريوت»
خلال عام 2023، تم افتتاح أعمال التطوير في الدور الأرضي في مجمع الصالحية التجاري بامتداد المجمع وحتى المدخل الرئيسي الجديد من جهة شارع عبدالعزيز الصقر والانتهاء من تركيب الواجهات الجديدة للمجمع، وما زال العمل جاريا في تطوير فندق جي دبليو ماريوت الملاصق للمجمع.
ويتم العمل وفق إطار متفق عليه لضمان التنفيذ بحرفية عالية وبصورة منطقية تضمن الانتهاء في الوقت المحدد، ويتم التطوير بالتعاون مع أفضل بيوت الاستشارات الهندسية المحلية والعالمية لتحقيق تطوير يليق باسم الصالحية ويعكس الفخامة والرقي اللذين تتمتع بهما منشآت الشركة.

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