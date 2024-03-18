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الوطني يحذر من العروض المغرية التي تعد بأرباح كبيرة وسريعة

3/18/2024 2:08:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحرص بنك الكويت الوطني على تعزيز الثقافة المالية وزيادة الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع، وفي هذا الإطار واصل «الوطني» تكثيف جهوده لدعم حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت.
وخلال الشهر الجاري، نشر البنك مواد توعوية عبر كل صفحاته في وسائل التواصل الاجتماعي كثف من خلالها المنشورات الدعائية بهدف زيادة الوعي لدى الجمهور بمختلف أساليب الاحتيال الملتوية التي تستهدف سرقة البيانات المصرفية للعملاء.
وفي هذه الحملة، يسلط الوطني الضوء على طرق الاحتيال المختلفة والمتجددة، لاسيما العروض غير المتوقعة التي تغري بأرباح مرتفعة، والتي قد تبدو خيارا جذابا لبعض المستثمرين أو المتقاعدين نظرا لما توفره من دخل ثابت ومرتفع مقارنة بالاستثمارات التقليدية التي لا توفر نفس الأرباح.
وحذر الوطني من الانسياق وراء مثل هذه الإعلانات غير الموثوقة، والتي قد تنتحل شعارات شركات وبنوك ذات علامات تجارية مشهورة، حيث تهدف هذه الإعلانات إلى استدراج الضحايا بأساليب احتيال احترافية ومتعددة لسرقة أموالهم، مثل إيهامهم بفرص الاستثمار في أسهم وهمية أو عديمة القيمة، أو نشاطات الاستثمار المالي غير المرخصة مثل التداول في «الفوركس»، وكذلك فرص الاستثمار التي تعد بأرباح مغرية مبالغ فيها.
ونصح الوطني بضرورة التدقيق في اختيار الاستثمارات والاهتمام بكل التفاصيل مثل الأشخاص الذين تستثمر معهم واستشارة أحد الأطراف الحيادية مثل الوسطاء أو المستشارين الماليين المرخصين من قبل الاستثمار، لضمان عدم الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.
كما نصح باتباع إرشادات البنوك ونشرات بنك الكويت المركزي في كيفية الحماية من الرسائل الاحتيالية واختراق التطبيقات المصرفية والانتباه للعمليات المشبوهة، إضافة إلى اتباع مبادئ الأمان على الإنترنت وعدم مشاركة البيانات المصرفية مع أي شخص، مع اتخاذ كل الاحتياطات الأخرى التي من شأنها أن تحمي سرية كلمات المرور.
ويحرص الوطني دائما على توفير أساليب مبتكرة تساعد في نشر الثقافة المالية لدى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور بما يضمن أوسع انتشار لرسالة الحملة، إضافة إلى تسخير إمكاناته الهائلة في التواصل مع العملاء بما فيها جميع قنواته الرقمية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى مصارف الكويت.
وتعد جهود الوطني في توعية عملائه راسخة وركيزة أساسية في استراتيجيته ودائما ما يستخدم كافة قنوات التواصل معهم لتوعيتهم بضرورة الاحتفاظ بأرقامهم السرية وبيانات حساباتهم المالية والشخصية وعدم تقديمها لأي شخص يدعي اتصاله من طرف البنك وكذلك الأمر بالنسبة للرقم السري لمرة واحدة.

MENAFN18032024000130011022ID1107991624

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