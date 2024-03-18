حمد المرزوق بيتك يستهدف الفرص الواعدة لتنمية ثروة العملاء والمساهمين



عبدالوهاب الرشود: «بيتك» حقق أداءً متميزاً ونتائج غير مسبوقة.. عزّزت مكانته المجموعة واصلت دورها الرائد في توفير التمويل اللازم للشركات والمشاريع الكبرى محلياً وإقليمياً



حمد المرزوق





التوسع الإقليمي على رأس خطط البنك.. والاستحواذ على «المتحد ـ البحرين» آتى ثماره في عامه الأول «بيتك» يدرك أهمية الحفاظ على قوة ميزانيته العمومية لتعزيز مرونته وقدرته على التكيف لأبعد مدى



عبدالوهاب الرشود



«بيتك» يمتلك شبكة خدمات ومنتجات مبتكرة عززت تجربة العميل وجعلته يتصدر العلامات التجارية الأداء الإيجابي عزز ريادة «بيتك» ليواصل نجاحه.. والبنك يتمتع بفرص نمو عالية حاضراً ومستقبلاً

عقد بيت التمويل الكويتي (بيتك) الجمعية العامة العادية وغير العادية بنسبة حضور بلغت نحو 80%، حيث أقرت الجمعية توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% (متضمنة 10% تم توزيعها خلال النصف الأول من 2023) وأسهم منحة بنسبة 9% للمساهمين، وجرى كذلك اعتماد جميع بنود الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.وخلال كلمته أمام الجمعية العمومية للبنك، قال رئيس مجلس الإدارة حمد المرزوق إن «بيتك» واصل خلال 2023 استراتيجيته الممتدة على مدى الأعوام السابقة، التي أسفرت عن تحقيق أفضل مستوى من الأداء المالي المتميز، وتقديم عديد من الخدمات والمنتجات والمبادرات التي ساهمت في المحافظة على ريادته، وتلبية احتياجات عملائه ونيل رضاهم كهدف أصيل من أهدافه.وأضاف «يمكنني القول إننا قد نجحنا خلال عام 2023 في تحقيق الأهداف الرئيسية في استراتيجيتنا، متغلبين على صعوبة البيئة التشغيلية والتحديات المختلفة، وقد شهد 2023 نجاح خططنا الاستراتيجية، التي عززت بدورها مكانتنا الريادية، وساهمت بشكل واضح في انتقال مجموعة «بيتك» إلى مرحلة محورية جديدة».التوسع الإقليميوأوضح المرزوق أن التوسع الإقليمي يأتي على رأس خطط البنك، وذلك من خلال الاستحواذ على البنك «الأهلي المتحد ـ البحرين» الذي آتى ثماره خلال عامه الأول، حيث نجحت مجموعة «بيتك» في تحويل الأهداف الموضوعة إلى إنجاز فعلي نفتخر به، منطلقين من عدة معايير تراعي أهدافنا المستدامة، والتي انعكست إيجابا في العديد من المؤشرات الإيجابية، منها زيادة القيمة السوقية للمجموعة، حيث أصبح «بيتك» أكبر بنك في الكويت وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم، والأعلى محليا في القيمة السوقية الرأسمالية، كما توسعت خدماتنا لتشمل دولا استراتيجية جديدة منها بريطانيا والإمارات ومصر وغيرها.وقال «لقد نجحنا في إتمام عملية التحويل من الخدمات المصرفية التقليدية للبنك الأهلي المتحد (البحرين) إلى الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، وقد حصل البنك رسميا على رخصة مصرف تجزئة إسلامي لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية من مصرف البحرين المركزي بتاريخ 10 ديسمبر 2023».وتابع «فخورون بانتهائنا من عملية تحول البنك الأهلي المتحد (البحرين) من نشاطه التقليدي إلى الإسلامي بوقت قياسي وسلاسة عالية، حيث سيعمل البنك على تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يشمل خدمات الأفراد، خدمات الشركات، أدوات التوفير والاستثمار، إضافة إلى حلول تمويل التجارة وإدارة الثروات».وأضاف «سنتمكن برغم المتغيرات المتسارعة في البيئة المحيطة من توجيه قدراتنا المالية نحو فرص استثمارية واعدة تنمي ثروة العملاء والمساهمين بصورة مستدامة وتخدم التطور الاقتصادي والاجتماعي».ميزانية قويةوقال المرزوق إنه في ظل التباطؤ الاقتصادي على المستوى العالمي، يدرك «بيتك» أهمية الحفاظ على قوة ميزانيته العمومية لتعزيز مرونته وقدرته على التكيف لأبعد مدى، ويحتفظ باحتياطي رأسمالي قوي، مستفيدا من مستوى السيولة الوفيرة والتنوع المستمر في التمويل، ومن هنا كان التركيز على تعزيز المركز المالي للمجموعة وتقويته.وأضاف أن «بيتك» نجح بتحقيق أفضل مستويات ومعدلات الأرباح على مستوى القطاع المصرفي، بالإضافة إلى تحقيق أعلى نسب العوائد على مجمل المؤشرات الرئيسية، وقد حرصنا على تعزيز قاعدة ونسبة كفاية رأس المال، بالإضافة إلى تعزيز جودة الأصول، وترشيد النفقات وتنمية الأرباح التشغيلية وتعزيز الإيرادات وتنوعها، ما حقق المتانة المالية والكفاءة والنمو المتوازن والمستدام في بنود الميزانية كافة.وتابع «بعد أن اكتمل بنجاح مشروع الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد- البحرين، تقدم «بيتك» بعرض الاندماج عن طريق الضم مع البنك «الأهلي المتحد ـ الكويت»، ووافقت الجمعية العمومية غير العادية في الجهتين على قرار الاندماج، بحيث تكتمل الخطوات وفق الخطط المعتمدة وحسب الإجراءات».إدارة المخاطر بتحفظوذكر المرزوق «رغم ما يتمتع به «بيتك» من ركائز أساسية متينة، واصلنا نهجنا المتحفظ في إدارة المخاطر، وأولينا اهتماما كبيرا لهذا الجانب خلال عام 2023، تقديرا للتطورات الجيوسياسية في المنطقة والعالم، التي من شأنها التأثير على البيئة التشغيلية في الأسواق التي نعمل فيها».وأضاف أنه من النتائج الإيجابية لذلك، حافظ «بيتك» على نمو ثابت في محفظة التمويل والودائع، مع تسجيل تقدم جيد على مختلف مؤشرات الأداء، تماشيا مع توقعاتنا على المدى المتوسط والطويل، الأمر الذي يعكس سياسة مستقرة بناءة، ويعبر أيضا عن ثقة العملاء في «بيتك» ومنتجاته وجودة العلامة التجارية التي نحرص على ترسيخها، للحفاظ على زخم النمو.وتابع «نجح «بيتك» في تقديم جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية السهلة ضمن توجهه الشامل لرقمنة جميع الأعمال والخدمات والمنتجات، وطرق الحصول عليها، من خلال KFH Online، وأجهزة XTM وATM، وفروع KFH- GO الذكية، بحيث يتم تحول العملاء من القنوات التقليدية للمعاملات والخدمات الأساسية إلى قنوات «بيتك» الرقمية».شريك إستراتيجي للمجتمعوشدد المرزوق على أن «بيتك» حافظ على مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة في القطاع المصرفي في الكويت، حيث يضطلع منذ تأسيسه بدور مهم في دعم وتمويل الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع متناهية الصغر، ويعتبر «بيتك» شريكا استراتيجيا للمجتمع، وحقق نموا في محفظته التمويلية لقطاع الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يعد الأول على مستوى السوق في هذا المجال.وأضاف «امتدت مساهمات «بيتك» التمويلية للنطاق الإقليمي من خلال المشاركة في صفقات تمويل لمشاريع الكهرباء والبتروكيماويات وصناعة الطيران على المستوى الإقليمي، بلغ إجماليها 10.5 مليارات دولار في 3 دول خليجية، بالإضافة إلى صفقة تمويل مجمع لصالح جمهورية مصر العربية بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة».وأكد أن إدارة العمليات للمجموعة أثبتت مرة أخرى قوة الإمكانات التشغيلية التي يتمتع بها «بيتك»، حيث كانت حجر زاوية أساسيا للمجموعة في ظل ما حققته من نجاحات عدة تؤكد كفاءتنا وتميزنا واهتمامنا بتلبية متطلبات العملاء.واستفادت العمليات أيضا من أتمتة العمليات الروبوتية RPA التي كان لها تأثير كبير على دعم العمليات، ما أدى إلى تحسين الكفاءة بشكل منقطع النظير وتخفيض التكاليف إضافة إلى تمكين كفاءات «بيتك» من التركيز على المبادرات الاستراتيجية التي من شأنها أن تعزز قدرتنا التنافسية والقيمة المقدمة.الاستجابة لطموحات العملاءوضمن جهود توسيع الحصة السوقية ومواجهة المنافسة، قال المرزوق إن «بيتك» واصل توفير مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات في قطاع الخدمات المصرفية والمالية الخاصة، حيث أطلق «بيتك» وشارك في عديد من الحملات التي تركز على العملاء بالمشاركة والتعاون مع الشركات الكبرى.وأضاف أنه تحقيقا لمفهوم البنك الأول على مستوى السوق والأكثر قبولا واستجابة لطموحات العملاء، أطلقنا عديدا من الخدمات والمنتجات المميزة لاستقطاب شرائح معينة من العملاء، منها خدمة الكاش للطوارئ، وبرنامج تبادل الخبرات مع «بيتك ـ تركيا» لخدمة العملاء في البلدين، مع إطلاق قنوات دفع جديدة ومزايا وهدايا نقدية لجذب العملاء وتعزيز الولاء.كما واصلت الموارد البشرية للمجموعة التركيز على زيادة معدل التكويت والاهتمام بتنمية وتطوير الكفاءات الوطنية، حيث تجاوزت نسبة التكويت 81%، وإبراز دورنا ومساهمتنا في الاقتصاد الكويتي، مما يسلط الضوء على «بيتك» كخيار أفضل للتوظيف.وتابع «نحرص في «بيتك» على تنفيذ خطة التعاقب الوظيفي مع مواصلة الدفع باتجاه تولي الكويتيين وظائف الإدارة الوسطى، والإدارة التنفيذية، ويدعم ذلك تحقيق أهداف توطين العمالة في «بيتك»، وذلك ما لمسناه في تولية أبناء الوطن مراكز قيادية تجسيدا لهذا المبدأ، حيث نفخر أن لدى «بيتك» أكبر عدد من الموظفين الكويتيين بالبنوك والقطاع الخاص الكويتي».استدامة الأعمالوقال المرزوق «نؤمن بأن استدامة أعمالنا واستمرار نجاحنا يترسخ كلما عزز «بيتك» دوره الاجتماعي، من خلال مساهمات عديدة لتنمية المجتمع، والاستدامة البيئية، وعملا بذلك قدم «بيتك» عديدا من المبادرات البيئية، بشراكة مع جهات حكومية وخاصة لحماية البيئة، وأطلق «خدمة التمويل الأخضر» في إطار تبني التوجه العالمي نحو الاستدامة، إذ أطلق مبادرة بارزة للتمويل الإسكاني الصديق للبيئة، تؤكد التزامنا بتطوير حلول الإسكان الصديقة للبيئة من خلال توفير التمويل المخصص للبنى التحتية الذكية والمستدامة بيئيا».وأضاف «خلال العام 2023، حصل «بيتك» وشركاته على 25 جائزة مصرفية قيمة من جهات عالمية مختصة بمتابعة وتقدير أعمال المصارف الكبرى، هذا علاوة على ما يتمتع به «بيتك» من جدارة ائتمانية عالية، تؤكدها وكالات التصنيف العالمية».وفى الختام، قال المرزوق «يسرني أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، والشكر موصول لبنك الكويت المركزي وجميع الجهات الرقابية، على دعمهم المتواصل للقطاع المصرفي في دولة الكويت، كما يتوجه المجلس أيضا بالتحية والشكر إلى المساهمين والعملاء، وإلى إدارة البنك التنفيذية وجميع موظفي البنك، على ما أبدوه من جهود وتعاون خلال هذا العام».نتائج غير مسبوقةمن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف عبدالوهاب الرشود، خلال كلمته أمام الجمعية العمومية للبنك، «لقد حققت مجموعة «بيتك» أداء متميزا، وأحرزت نتائج غير مسبوقة وفق كل مؤشرات الأرقام والأعمال، مما عزز مكانة «بيتك» وأضفى مزيدا من القيمة والجودة على خدماته، وأضاف مزايا كبيرة لعملائه».وأضاف «لقد تضافرت محفزات النمو القوي لجميع قطاعات الأعمال في المجموعة، من خلال شبكة خدمات مصرفية ومنتجات مالية رقمية مبتكرة، عززت تجربة العميل، وجعلت مجموعة «بيتك» تتصدر قائمة العلامات التجارية المالية والمصرفية في الأسواق التي تعمل فيها حول العالم».وتابع «لعل من أهم ما لمسناه العام الماضي، الأداء الإيجابي المتناسق والتعاون بين جميع الإدارات ووحدات المجموعة، إذ جاءت الإنجازات وفق رؤية موحدة وتصور شامل ومتكامل، لتتعزز ريادة «بيتك» وتتواصل مسيرة نجاحه التي لا تقتصر على مجال أو سوق واحد، كما أنها ذات مؤشرات حقيقية وتتمتع بفرص نمو عالية حاضرا ومستقبلا».التخطيط الإستراتيجيوعلى صعيد التخطيط الاستراتيجي خلال عام 2023، قال الرشود إن «بيتك» تبنى خططا مرنة نجحت في بلوغ الأهداف الموضوعة في ظل الركائز الرئيسية لاستراتيجية للمجموعة، وتابع تنفيذها بكفاءة عبر معايير قابلة للقياس والتطبيق، مكنته من إتمام المشاريع الاستراتيجية التي وضعها في السابق، وبادر بصياغة أهداف أخرى تسعى المجموعة لتحقيقها بالسنوات المقبلة.وأضاف «قامت وظيفة الاستراتيجية بتطوير استراتيجية 2023 بالتناغم مع أطراف المجموعة المنتشرة في الأسواق الرئيسية حول العالم، من خلال دراسات السوق المحلي والإقليمي والعالمي، وتحديد أحدث الاتجاهات المصرفية، وعمل تحليل SWOT على إدارات «بيتك» لتسليط الضوء على نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات وتذليل العقبات لبلوغ الأهداف».وتابع «تقوم وظيفة الاستراتيجية أيضا بمتابعة انطباع العملاء ورؤيتهم لتجربتهم المصرفية مع «بيتك»، وعملت لإثراء خبرتهم وتعزيز ولائهم في ظل متابعة مؤشرات البيئة الخارجية والمستجدات والمتغيرات المتلاحقة، عبر أدوات التخطيط والتحليل، وتمكنت مجموعة «بيتك» خلال العام الأول للمشروع الاستراتيجي بالاستحواذ على البنك «الأهلي المتحد ـ البحرين» من تعظيم مؤشراتها، مما انعكس إيجابيا على قيمتها السوقية حتى غدت الأعلى في السوق الكويتي».إدارة الخزينة للمجموعةونتيجة للنمو المرتفع في موجودات مجموعة «بيتك»، قال الرشود إن إدارة الخزانة للمجموعة اتخذت خطوات مهمة بتوقعها ارتفاع العوائد فعملت على ترتيب سيولة فعالة تراعي التكلفة والتمويل المستقر لأعمال المجموعة.وأضاف انه بفضل معرفتها بالأسواق، مهدت لدخول «بيتك» السوق كأكبر بنك في الكويت، ليساهم في خدمة العملاء بتحسين تكلفة التمويل وزيادة معدل العائد مع تنويع التمويل، إلى جانب تقديم خدمات متواصلة للعملاء في الكويت وعبر المجموعة.وتابع «بفضل النهج الذي اتبعناه لتحسين التمويل وتأمين أدنى تكلفة في عام 2023، كان لدينا أساس قوي في أسواق النقد والقدرة على تزويد عملاء «بيتك» بالمنتجات الأكثر تطورا، لنكون صناع سوق تنافسيين ونشطين في التعاملات بالدينار والدولار والعملات العالمية والخليجية».في هذا السياق، واصلت الخزانة للمجموعة أنشطتها الاستثمارية وصناعة السوق في سوق رأس المال الأولي والثانوي، كونها واحدة من أنشط صناع السوق، وفاقت تداولاتها 13 مليار دولار خلال العام، واستمرت في توسيع نطاق تداولها للصكوك قصيرة الأجل من إصدارات المؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة IILM.تمويل المشاريع الكبرىوقال الرشود إن «بيتك» واصل دوره في توفير التمويل اللازم للشركات والمشاريع الكبرى على المستوى المحلي والإقليمي، حيث شارك خليجيا في صفقة تمويل مشترك بين عدة مصارف لصالح الشركة السعودية للكهرباء وبلغ إجمالي قيمة الصفقة 3 مليارات دولار.كما شارك في صفقة تمويل مجمع لصالح شركة «راس لفان» للبتروكيماويات، وبلغ إجمالي قيمة الصفقة 4.4 مليارات دولار لغرض تمويل إنشاء وتطوير وتشغيل مشروع «راس لفان» للبتروكيماويات في قطر، كما شارك في صفقة تمويل مجمع لصالح شركة دبي لصناعات الطيران، وإجمالي قيمة الصفقة 1.6 مليار دولار.وشارك في صفقة تمويل مجمع لصالح حكومة إمارة الشارقة بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون دولار، وبالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة شارك «بيتك» في صفقة تمويل مجمع لصالح الحكومة المصرية ممثلة بالهيئة العامة للسلع التموينية مع تغطية معينة من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار والائتمان وبلغت قيمة الصفقة 882 مليون دولار.تكنولوجيا المعلوماتوعلى صعيد تكنولوجيا المعلومات، قال الرشود إن «بيتك» استمر في التحول الرقمي وتطوير جميع الخدمات والمنتجات والأنشطة والأعمال اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة، وأنجز قطاع تكنولوجيا المعلومات عديدا من المشاريع المتطورة من أبرزها، تقديم تجربة مبتكرة للتعرف على العملاء في فروع «بيتك» من خلال استخدام تقنية التعرف على الوجه، حيث يتم التعرف على زائري فروع «بيتك» باستخدام الهوية البيومترية للوجه.وأضاف أنه من خلال تطبيق أتمتة العمليات روبوتيا RPA تم اختيار عدد من العمليات والوظائف التي كانت تتم يدويا لأقسام التشغيل والمخاطر، وأتمتتها فأصبحت تنجز بأقل قدر من التدخل البشري، وطبقت بنجاح على عدد من العمليات، فيما يجري تعميم ذلك على عمليات أخرى.كما جرى تطوير نظام Puffin وربطه بتطبيق «تم» لتفعيل خدمة الإشعارات المباشرة، وتمكين أجهزة نقاط البيع التابعة لـ «بيتك» من دعم الاسترداد النقدي الكامل والجزئي لمبالغ عمليات الدفع التي تمت باستخدام بطاقات السحب الآلي (تلامس ومن دون تلامس)، وتدشين خدمة أول جهاز محمول في السوق D-POS، ليمكن مسؤولي البيع المباشر من ضم العملاء وفتح ملفات وحسابات للعملاء على أنظمة «بيتك» على الفور وفي أي مكان.كما تمت ترقية وتطوير أنظمة «بيتك» المختلفة لدعم التكامل مع نظام الدفع عبر الحدود لدول مجلس التعاون الخليجي «آفاق» GCC RTGS، لأقصى استفادة من ربط أنظمة التسوية الإجمالية في الوقت الفعلي RTGSS لدول مجلس التعاون الخليجي.الخدمات المصرفيةوتعزيزا لخبراتنا المصرفية الواسعة، قال الرشود إن «بيتك» واصل التزامه تجاه عملائه وحرص على تقديم أفضل تجربة مصرفية على مستوى السوق الكويتي، وبناء على تميزنا في الخدمات المصرفية، سعى «بيتك» إلى تزويد عملائه من الأفراد والشركات بالقنوات والمنتجات والخدمات والحلول المصرفية لتلبية متطلباتهم بأقصى درجات السهولة والراحة وبأكثر الطرق أمانا.وفي قطاع الخدمات المصرفية والمالية الخاصة، أطلق «بيتك» وشارك في عديد من الحملات التي تركز على العملاء بالتعاون مع الشركات والمؤسسات الكبرى لتوفير عروض خاصة وحصرية. وإيمانا منا في «بيتك» بأهمية الاستثمار في شباب اليوم الذين يمثلون المستقبل، اتخذنا خطوات كبيرة هذا العام لإطلاق بنك «تم» الرقمي، الذي يركز على شريحة الشباب، وهو أول بنك رقمي كويتي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.المنتجات المبتكرةوفي إطار جهود «بيتك» نحو الرقمنة وتوفير أفضل الخدمات لفئة الشباب، أطلقنا بنك «تم» الرقمي، أول بنك رقمي إسلامي في الكويت، شاملا الخدمات التالية: تفعيل رقم واتساب جديد خاص باستقبال عملاء «تم» وإضافة خدمات خاصة بحسابات عملاء «تم» في أنظمة خدمة العملاء لتقديم الدعم اللازم لخدمات رسائل التفعيل وخدمات البطاقات الإلكترونية والدفع المسبق، مع تحديث نظام مطالبات كي نت وأجهزة السحب الآلي لخدمة عملاء «تم».ويشهد لإنجازات «بيتك» في تقديم الخدمات الرقمية المبتكرة أنه صنف «رائد سوق» بفئة الحلول الرقمية على مستوى الكويت من مجلة «يوروموني» العالمية.ونظرا لعلاقة الشراكة التي يعتمدها «بيتك» مع الشركات العاملة في السوق، أطلقنا عديدا من الحملات، تضمنت مجموعة من المزايا لجميع فئات المنتجات بما في ذلك مجموعة تنافسية من خيارات التمويل الشخصي بأسعار تفضيلية مع إمكانية تأجيل سداد بعض الأقساط ومزايا بطاقات الائتمان التي تلبي احتياجات نمط حياة العميل.وبادر «بيتك» بإطلاق خدمة هي الأولى من نوعها على مستوى السوق ممثلة في «التمويل الأخضر»، إذ أطلق مبادرة بارزة للتمويل الإسكاني الصديق للبيئة، حيث تؤكد هذه المبادرة التزامنا بتطوير حلول الإسكان الصديقة للبيئة من خلال توفير التمويل المخصص للبنى التحتية الذكية والمستدامة بيئيا. ومن خلال قيادة هذه المبادرة، نحن لا نستجيب لطلب السوق المتزايد على خيارات الإسكان الصديق للبيئة فحسب، بل نعزز أيضا دور «بيتك» في مجال الاهتمام البيئي.الرقابة الشرعيةوذكر الرشود أن قطاع الشريعة في «بيتك» استمر خلال عام 2023 في أداء مهامه وعمله على أكمل وجه، وغطى كل المجالات والمشاريع والخطط والمتضمنة لمشروع الاستحواذ والدمج مع البنك الأهلي المتحد، حيث نفذت إدارة التدقيق الشرعي الداخلي للمجموعة أعمال التدقيق الشرعي على قطاعات وإدارات «بيتك» حسب الخطة المعتمدة لعام 2023، كما أجرت إدارة البحوث والاستشارات الشرعية المراجعة الشرعية على العقود والمنتجات والاتفاقيات والسياسات الواردة من قطاعات «بيتك» وإداراته، وردت على الأسئلة والاستفسارات الشرعية المعروضة عليها ورفعت ما يتطلب منها إلى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للحصول على الرأي الشرعي، وفي مجال نشر الوعي والثقافة الشرعية بين العملاء والموظفين، تم الرد على الأسئلة والاستفسارات الشرعية الواردة من العملاء عبر الهاتف، كما تم إعداد نشرات فقهية اقتصادية ونشرها للموظفين عبر القنوات الإلكترونية المتاحة في «بيتك».وفي الختام، قال الرشود «يسرني أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، والشكر موصول إلى بنك الكويت المركزي وجميع الجهات الرقابية على دعمهم المتواصل للقطاع المصرفي في دولة الكويت».نجاح رقمي غير مسبوققال حمد المرزوق إن «بيتك» تمكن من طرح العديد من الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية المبتكرة ضمن نجاح غير مسبوق لاستراتيجية التحول الرقمي، توجت بإطلاق بنك «تم» وهو أول بنك رقمي إسلامي في الكويت، وتواصلت الابتكارات لبناء الحلول المالية والتمويلية التي تتمحور حول احتياجات وتطلعات العملاء.وأضاف أن قطاع تكنولوجيا المعلومات نفذ أكثر من 100 مشروع لخدمات ومنتجات وممارسات مصرفية وتمويلية، شملت جوانب العمل المختلفة، مع تطوير البنية التحتية التكنولوجية، ومصدات الأمن السيبراني وتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي والتعاون مع شركات التقنيات المالية «فنتك».كما كان لـ «بيتك» السبق في إطلاق عديد من الخدمات الرقمية بالكويت، منها خدمة التعرف على السمات البيومترية للوجه في الفروع، والطباعة الفورية للبطاقات المصرفية بأنواعها، ومنصة «زاهب» الرقمية للشركات، وخدمة «التمويل أونلاين» للشركات، وخدمة التحويل من البطاقات مسبقة الدفع إلى الحساب، مع خمس محافظ رقمية لتسهيل الدفع الإلكتروني.7.5 مليارات دولار إصدارات الصكوكواصلت مجموعة «بيتك» حضورها الريادي في مجال إصدارات الصكوك الدولية، فقد نجحت شركة «بيتك كابيتال» الذراع الاستثمارية للمجموعة، في إدارة وترتيب إصدارات صكوك تتجاوز قيمتها 7.5 مليارات دولار لجهات إصدار متنوعة، تغطي الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات، عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، وأثبتت دورها الجوهري من خلال عملها مديرا رئيسيا مشتركا ومدير اكتتاب للعديد من صفقات الصكوك الأخرى.وبلغ تداول العملاء الأفراد في «بيتك» بسوق رأس المال 45 مليون دولار مقارنة بـ 20 مليون دولار 2022، بزيادة 125%، وفي إطار مبادرة «بيتك» للاستدامة، وسعت الخزانة نطاق الاستثمار بالصكوك الخضراء المتوافقة مع الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ووصل إجماليها إلى 294 مليون دولار في 2023 بزيادة 362% عن العام السابق.«بيتك كابيتال».. دور ريادي وجوهريأثبتت «بيتك كابيتال» دورها الجوهري من خلال عملها كمدير رئيسي مشترك ومدير اكتتاب للصكوك السيادية التركية بقيمة إجمالية 2.5 مليار دولار ولصكوك الراجحي بقيمة مليار دولار، وصكوك بنك دبي الإسلامي بقيمة مليار دولار، والإصدار الأول لشركة «إير ليس» البالغ 600 مليون دولار، وصكوك بنك أبوظبي الأول بقيمة 500 مليون دولار.كما حصدت الشركة في 2023 نحو 10 جوائز مرموقة عن صفقات في مجالات عديدة من مؤسسات مختلفة، ونجحت «بيتك كابيتال» في زيادة رأسمال صندوق «ريت» REIT بتغطية بنسبة 149% وبمبلغ 46.1 مليون دينار من أصل رأس المال المطلوب البالغ 31 مليون دينار، وقد حصلت «بيتك كابيتال» على تصنيف «رائد سوق» بفئة الخدمات المصرفية الاستثمارية على مستوى الكويت من مجلة «يوروموني» العالمية.%100 نسبة التكويت بالتعييناتقال عبدالوهاب الرشود إنه استمرارا لجهود الاهتمام بالموظف، تميزت إدارة الموارد البشرية والتحول لمجموعة «بيتك» بإنجازات غير مسبوقة على الساحة المحلية والعالمية، حيث حققت جائزتين ذهبيتين وجائزة برونزية من مجموعة «براندون هول» العالمية في عام 2023.وأضاف «إذا كنا نعتز بأننا نجحنا في بناء ثقافة في الإدارة تعزز التمكين وتطوير الكفاءات والفكر الإبداعي في العمل، فإن الموارد البشرية والتحول للمجموعة تظهر تفانيها الكبير في تعزيز التوطين من خلال جهود التوظيف الضخمة، حيث تم توظيف حوالي 400 موظف وبنسبة تمثيل نسائي بلغت 22% ونسبة تكويت 100% من إجمالي هذه التعيينات».خدمات وحلول مصرفية متميزةقال الرشود إن «بيتك» أطلق بنجاح عدد من الخدمات والحلول المصرفية، وذلك كما يلي:٭ توسيع نطاق التوقيع الرقمي لمنتجات إضافية من خلال الربط مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.٭ خدمة Emergency Cash التي توفر للعملاء الذين يقومون بتحويل رواتبهم الحصول على جزء من رواتبهم مقدما.٭ الهدية النقدية، وهي هدية مالية فورية تصل إلى 400 دينار عند تحويل العميل راتبه إلى «بيتك».٭ «زاهب»، تم إطلاق منصة الدفع الرقمية الجديدة للتجار ليتمكن العملاء من الشركات من الدفع عن طريق إنشاء روابط دفع وQR دون الحاجة إلى أجهزة نقاط البيع.٭ إطلاق Google Pay لتزويد حاملي البطاقات بقناة دفع جديدة.٭ برنامج تبادل الخبرات مع «بيتك ـ تركيا» الذي أدى إلى تحسين العلاقات مع العملاء ومستويات الرضا وتجاوز الحواجز اللغوية.٭ مركز خدمة «بيتك ـ تركيا»، تم إطلاقه من خلال المبادرة الناجحة لتناوب الموظفين حيث يمكن للعملاء أداء خدمات مختارة دون الحاجة للسفر إلى تركيا.دور اجتماعي بارز ورياديأشار الرشود إلى أن «بيتك» واصل الدعم المستمر للمبادرات الهادفة إلى دعم قدرات المجتمع ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وإطلاق الحملات التوعوية، وحماية البيئة، ودعم الممارسات المستدامة، الأمر الذي عزز مكانة «بيتك» الريادية في التنمية المجتمعية المستدامة.وأضاف «واصل «بيتك» دعمه للمبادرات المجتمعية الاستراتيجية والإغاثية داخل الكويت وخارجها، مثل مساهمته بمبلغ 20 مليون دولار في الجهود الإغاثية لمواجهة آثار الزلزال الذي ضرب مناطق في تركيا وسورية، وتوفير الاحتياجات العاجلة للمتضررين، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي».26 جائزة مرموقةقال الرشود إن الجوائز التي فاز بها «بيتك» على المستويين المحلي والإقليمي والدولي، والتي يبلغ عددها 26 جائزة، إنما تعبر عما قدمه من ابتكار وخدمات ومنتجات مصرفية متطورة وتؤكد دور «بيتك» الريادي في التحول الرقمي ونقل التجربة المصرفية إلى آفاق جديدة، وتحقيق تطلعات العملاء، وقوة أدائه المالي، وريادته في صناعة التمويل الإسلامي.وأوضح انه من أبرز الجوائز التي حصدها «بيتك» خلال 2023، جائزة «أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم» من مجلة «غلوبل فايننس» العالمية، وجائزة بنك العام ـ الكويت من المجلة المصرفية العريقة «ذي بانكر»، و«أفضل بنك إسلامي في معايير الاستدامة في العالم» من مجلة «يورموني» العالمية.