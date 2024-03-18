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الذهب يتراجع مع قرب قرارات بنوك مركزية وصعود الدولار

3/18/2024 2:08:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انخفضت أسعار الذهب أمس، مع صعود الدولار وترقب المستثمرين لسلسلة من اجتماعات السياسة النقدية في بنوك مركزية كبيرة منها المركزي الأميركي هذا الأسبوع.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2147.89 دولارا للأونصة، ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.16% إلى 2152 دولارا للأونصة.
ومن المقرر أن تبدأ لجنة السوق المفتوحة الاتحادية اجتماعها الذي يستمر يومين بخصوص أسعار الفائدة اليوم الثلاثاء، وستعلن قرارها بخصوص سعر الفائدة يوم الأربعاء يعقبه إصدار بيان.
ومن شبه المؤكد أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في نطاق 5.25 و5.5%، لكن من الممكن أن يلمح باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول نظرا لاستمرار التضخم على مستوى المستهلكين والمنتجين.
وتخفض أسعار الفائدة الأعلى شهية الإقبال على الذهب الذي لا يدر فائدة.
وصعد الدولار ليقترب من أعلى مستوى في أسبوعين مقابل عملات منافسة، الأمر الذي يجعل الذهب أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.1% إلى 932.45 دولارا للأونصة، واستقر البلاديوم عند 1077.25 دولارا للأونصة، وتراجعت الفضة 0.6% إلى 25.01 دولارا للأونصة.

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