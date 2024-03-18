التجارية العقارية تنمو بأرباحها 15 6% إلى 14 4 مليون دينار في 2023



عبدالفتاح معرفي: النتائج دليل على نجاح الشركة في تنويع دخلها

رغم ارتفاع تكلفة التمويل وتأثيرها على الأرباح.. استطعنا التغلب عليها بحكمة

النتائج تؤكد قدرة الشركة على مواجهة التحديات وتحقيق نتائج ممتازة «التجارية» دخلت باستثمار جديد مع عدد من المستثمرين الإستراتيجيين لشراء عقارات في ولايتي فلوريدا وكاليفورنيا



أعلنت الشركة التجارية العقارية عن تحقيقها نموا في الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مؤكدة على قوة وكفاءة استراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية، حيث حققت الشركة صافي أرباح بقيمة 14.42 مليون دينار، معلنة عن زيادة بنسبة 15.6% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس قدرتها الفائقة على تعزيز مكانتها في السوق وزيادة القيمة لمساهميها.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالفتاح معرفي إن الشركة استطاعت خلال عام 2023 تحقيق نمو في الإيرادات من الأنشطة التشغيلية وإيرادات الاستثمار، معتبرا ذلك دليلا على نجاح الشركة في تنويع مصادر دخلها واستثماراتها بكفاءة.

ومع ذلك، أكد أيضا معرفي أن ارتفاع تكلفة التمويل بنسبة 69% قد أثر على صافي الأرباح، لكن الشركة استطاعت التغلب على هذه التحديات بفضل إدارتها الحكيمة والفعالة.ولفت معرفي إلى الانتباه إلى تحسن مؤشرات الأداء الرئيسية الأخرى للشركة، مثل العائد على حقوق المساهمين والعائد المجمع على إجمالي الموجودات والعائد على رأسمال الشركة المدفوع، مؤكدا على التزام «التجارية العقارية» بمواصلة تحقيق النمو وتعزيز العائدات لمساهميها في الأعوام القادمة.وقد بلغ العائد على حقوق المساهمين 4.95% بزيادة مقدارها 15%، وعائد الأرباح المجمعة إلى إجمالي الموجودات 2.87% بزيادة مقدارها 18.6%، والعائد على رأسمال الشركة المدفوع 7.84% بزيادة مقدارها 15.6% مقارنة بالعام السابق.وبناء على النتائج المحققة، فقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 4% من القيمة الاسمية للسهم، وتوزيع أسهم منحة (من أسهم الخزينة) بنسبة 2% (2 سهم خزينة لكل 100 سهم)، وتعد هذه النتائج دليلا قاطعا على قدرة «التجارية العقارية» على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية بنجاح وتحقيق نتائج مالية ممتازة، ما يؤكد على مكانتها الرائدة في السوق العقاري.واستمرارا لمنهجية الشركة واستراتيجيتها القائمة على أساس المحافظة على تنوع المحفظة العقارية من حيث حجم وطبيعة الاستثمارات والتوزيع الجغرافي ضمن خطة عمل تهدف إلى الموازنة بين المخاطر والعوائد من خلال الدخول باستثمارات واعدة ومدرة للدخل، حيث أعلن معرفي أن الشركة دخلت في استثمار جديد مع مجموعة من المستثمرين استراتيجيين لشراء عقارات في فلوريدا وكاليفورنيا مع إمكانية النمو الرأسمالي بهدف تعزيز أرباح الشركة.كما حققت الشركة أرباحا نتيجة لتعزيز مشروعها في جزيرة النخلة جميرا، دبي عبر شراكة استراتيجية مع مطور إماراتي لتطوير مشروع «أورلا دورتشستر» Orla Dorchester، ومشروعها «ميامي 501 فيرست ريزيدنس»Miami 501 First Residence في مدينة ميامي، ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة الأميركية مع مطور محلي ومستثمرين استراتيجيين، حيث تم بيع أكثر من 460 وحدة سكنية من أصل 476 وحدة سكنية حتى نهاية عام 2023.كما أشار معرفي إلى بدء عمليات بيع وحدات «تايم شير» Time Share عبر الشركة الزميلة «آريا فاكيشن كلوب» Aria Vacation Club في جزيرة النخلة جميرا، دبي، وكذلك البدء ببيع قسائم سكنية وتجارية لمشروع بيان العزيزية في مدينة الخبر، المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، عبر شركة «بيان العقارية» الزميلة، خلال عام 2023.وأضاف أن «التجارية» لم تتوان في إيمانها بأهمية المسؤولية الاجتماعية في تطبيق وتعزيز مبادئ حوكمة الشركات، حيث استمرت في العطاء تحت شعار «نحن نهتم»، من خلال المساهمة بالحملات الاجتماعية التي نظمتها ومنها مهرجان «اشراقة أمل» للسنة التاسعة والتي شملت فعاليات وعروضا ترفيهية ممتعه قام بها أبناؤنا من ذوي الهمم.بالإضافة إلى العديد من العروض المسرحية الفنية والأدبية، والأنشطة والفعاليات التي أبرزت قدراتهم المتميزة ودورهم الفعال في دفع عجلة التنمية، وحملة «ازرع شجرة في وطني» والتي تهدف إلى تشجيع المواطنين والمقيمين في الكويت على خلق بيئة أفضل بالتشجير لتجميل البيئة وإنتاج الأوكسجين وتحفيزهم لإطلاق مبادرات مماثلة.وفي الختام، وجه معرفي الشكر والتقدير للمساهمين، وأعضاء مجلس الإدارة، والفريق التنفيذي، وجميع موظفي الشركة لما قدموه من دعم ثابت وجهود متفانية أدت إلى تحقيق الأهداف، كما أعرب عن تمنياته بالسلام والازدهار للكويت، قيادة وشعبا، وللعالم بأسره.