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المركزي يزود البنوك بأوراق نقدية جديدة بمناسبة عيد الفطر

3/18/2024 2:08:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت المركزي الانتهاء من عملية تزويد جميع البنوك المحلية بأوراق جديدة من النقد الكويتي بمختلف الفئات، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من النقد الجديد بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد. وأوضح البنك أنه على الراغبين في الحصول على أوراق جديدة من جميع فئات النقد الكويتي مراجعة فروعهم المصرفية خلال ساعات العمل الرسمية، حيث سيتم الإعلان من خلال البنوك الكويتية عن مواقع الفروع المخصصة التي توفر خدمة صرف «العيادي» بالإضافة إلى الوسائل الأخرى التي توفرها البنوك لعملائها للحصول على أوراق النقد الجديدة.
ويهنئ بنك الكويت المركزي جميع المواطنين والمقيمين بهذه المناسبة، ويدعو الله أن يعيدها على الكويت وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
..وإصداري سندات وتورق بـ 480 مليون دينار
أعلن بنك الكويت المركزي تخصيص إصداري سندات وتورق بقيمة 480 مليون دينار، على شريحتين مختلفتين في العائد والأجل.
وأوضح «المركزي»، أنه تم تخصيص الشريحة الأولى بقيمة 240 مليون دينار لأجل 3 شهور، وبمعدل عائد 4.375%.
أما الشريحة الثانية، فتم إصدارها لأجل 6 أشهر، وبمعدل عائد 4.500%، وقيمة 240 مليون دينار.



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