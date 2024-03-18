توصية حكومية بإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في كل قطاعات الدولة



تنمية قدرات القيادات الحكومية بالذكاء الاصطناعي ورفع مهارات الوظائف التكنولوجية

بناء بيئة متكاملة داعمة للتحول الرقمي من خلال خلق المبادرات والإستراتيجيات

طرح إستراتيجية وطنية متكاملة لتطوير الكفاءات وبناء القدرات الرقمية بالبلاد إدماج الذكاء الاصطناعي في سياسات التعليم وإدراجه بكل المؤسسات التربوية



علي إبراهيمأصدر المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل التابع للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية 10 توصيات لتعزيز الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي في الكويت، إذ دعا إلى طرح استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير الكفاءات وبناء القدرات الرقمية، وادخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في كل قطاعات الدولة المختلفة لضمان النهوض بالخدمات، وبناء القدرات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي في كثير من التطبيقات المحلية وتوفير منصة للمشاركين لمشاركة افكارهم وتطبيقاتهم، وجاءت التوصيات كالتالي:1 ـ طرح استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير الكفاءات وبناء القدرات الرقمية في الدولة بهدف بناء كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على مواكبة المتطلبات المستقبلية.2 ـ بناء بيئة متكاملة داعمة للتحول الرقمي من خلال خلق المبادرات والاستراتيجيات وصياغة السياسات التي تهدف إلى دفع عجلة الابتكار والابداع في كل المجالات المختلفة في الدولة.3 ـ إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في كل قطاعات الدولة المختلفة لضمان النهوض بالخدمات التي تقدمها الدولة وتسهيل الحصول عليها وتنفيذها بأرقى مستوى من اجل تعزيز الاقتصاد المعرفي.4 ـ تنمية قدرات القيادات الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي ورفع مهارات الوظائف التكنولوجية.5 ـ تنفيذ العديد من البرامج التدريبية وورش العمل في كل الجهات الحكومية حول الآليات التطبيقية للذكاء الاصطناعي، وتنظيم قمة عالمية سنوية واطلاق المسرعات الحكومية للذكاء الاصطناعي.6 ـ صياغة سياسات وطنية لاكتساب المهارات الرقمية من خلال ادماج الذكاء الاصطناعي في سياسات التعليم وادراجه بكل المؤسسات التربوية للنهوض بالعملية التعليمية كمطلب اساسي لمواكبة متطلبات العصر.7 ـ تشجيع مبادرات القطاع الخاص وزيادة الانتاجية بشكل عام، واستثمار الطاقات واستغلال الموارد والامكانات البشرية والمادية المتوافرة بطريقة خلاقة ومفيدة للدولة.8 ـ بناء القدرات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي في كثير من التطبيقات المحلية وتوفير منصة للمشاركين لمشاركة افكارهم وتطبيقاتهم في هذا المجال.9 ـ دعم المؤسسات البحثية المتخصصة في البيانات والذكاء الاصطناعي لقيادة الابتكار ونشر الوعي المجتمعي بأهمية الذكاء الاصطناعي.10 ـ ضمان امن المعلومات وتوفير الرقابة الآلية الفنية اللازمة من اجل تشييد البناء الفني الالكتروني المتكامل للتحول الرقمي.وأظهر تقرير مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي 2023 تحسن عام لأداء الكويت على معظم أبعاد مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي، وتقدم ترتيب الكويت خليجيا على بعد رأس المال البشري ضمن أبعاد ركيزة قدرة القطاع التكنولوجي لعام 2023، وثبات ترتيبها خليجيا على كل أبعاد ركيزة البيانات والبنية التحتية لمؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي 2023.وأشار التقرير إلى تقدم ملحوظ لقيم الكويت على ركيزة الحكومة والخدمات العامة وركيز القطاع التكنولوجي بعدما صعدت الحكومة والخدمات العامة من ٣٧٫٤ نقطة خلال 2022 إلى 38.14 نقطة في 2023، وصعد القطاع التكنولوجي من 34.72 نقطة في 2022 إلى 40.58 نقطة في 2023 وفي البيانات والبنية التحتية انخفضت نسبيا من 70.93 نقطة في 2022 إلى 70.85 نقطة في 2023.