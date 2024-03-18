الكويت استهلكت فواكه وثمارا صالحة للأكل بـ 152 4 مليون دينار

55.5 مليون دينار فاتورة لعب الأطفال العام الماضي.. واستيراد السفن والقوارب بـ 12.16 مليوناً

علي إبراهيمأظهرت بيانات التجارة الخارجية أن قائمة واردات الكويت من السلع المستوردة تضمنت مشتريات بـ 572.17 مليون دينار في 2023 للحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية، والتي شهدت ارتفاعا طفيفا على أساس سنوي مقارنة مع 569.87 مليون دينار في 2022، وتتضمن تلك الواردات حيوانات حية بـ 54.72 مليون دينار خلال 2023 مقارنة مع 56.94 مليون دينار في 2022.ويأتي ضمن تلك الواردات لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل بـ 229.34 مليون دينار في 2023 مقارنة مع 241.04 مليون دينار في 2022، كما استوردت الكويت أسماكا وقشريات ورخويات وغيرها من اللافقاريات المائية بـ 66.8 مليون دينار في 2023 مقارنة مع 66.1 مليون دينار، واستهلك المواطنون والمقيمون الألبان ومنتجات صناعة الألبان وبيض الطيور والعسل الطبيعي مستوردة بواقع 220.8 مليون دينار مقارنة مع 205.46 مليون دينار.واستوردت الكويت في 2023 بنحو 65 مليون دينار بن وشاي ومته وبهارات مقارنة مع واردات بلغت قيمتها 62.64 مليون دينار لذات الأصناف في 2022.واستهلك المواطنون والمقيمون فواكه وثماراً صالحة للأكل بنحو 152.4 مليون دينار في 2023 مقابل استهلاك بـ 149.17 مليون دينار في 2022، كما اشترت الكويت سكراً ومصنوعات من السكر بنحو 47.7 مليون دينار في 2023 مقارنة مع 47.78 مليون دينار في 2022.واشترت البلاد كاكاو ومحضراته بـ 60.7 مليون دينار في 2023 مقارنة مع 62.2 مليون دينار في 2022، وأدوية بنحو 578 مليون دينار خلال 2023 مقارنة مع 487.134 مليون دينار في 2022واشترت الكويت عطوراً (زيوت عطرية ومستخلصات راتنجية ومحضرات عطور أو تطرية) بنحو 258.74 مليون دينار في 2023 مقارنة مع 232.46 مليون دينار في 2022، وبلغت مشتريات المواطنين والمقيمين من الكتب ومنتجات الطباعة والنشر والمخطوطات اليدوية والمستنسخات والتصاميم نحو 12.7 مليون دينار في 2023 مقارنة مع 11.87 مليون دينار في 2022.وسجلت واردات الكويت من الشعيرات التركيبية الاصطناعية (شعر صناعي) 21.16 مليون دينار مقارنة مع 20.35 مليون دينار في 2022.واشترى المواطنون والمقيمون أحذية بـ 130 مليون دينار في 2023 مقارنة مع 127.43 مليون دينار في 2022، كما اشترى المواطنون أغطية رأس بـ 7 ملايين دينار في 2023 مقارنة مع أغطية بـ 6 ملايين دينار في 2022.واستوردت الكويت بـ 660.65 مليون دينار لؤلؤا وأحجارا كريمة وشبه كريمة ومعادن ثمينة في 2023 مقارنة مع 752.53 مليون دينار في 2022، كما اشترت الكويت بنحو 1.08 مليار دينار آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاءها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة ولوازمها خلال 2023 مقارنة مع 1.03 مليار في 2022.كما أنفق المواطنون والمقيمون على استيراد السفن والقوارب والعائمات نحو 12.16 مليون دينار خلال 2023 مقارنة مع 14.7 مليون دينار في 2022، واستوردت الكويت لعب أطفال بـ 55.54 مليون دينار في 2023 مقارنة مع 58.96 مليون دينار في 2022.