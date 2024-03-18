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ميد دراسة جدوى بتروكيماويات الزور أبريل المقبل

3/18/2024 2:08:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عددها الصادر في 12 مارس 2024، بعنوان «دراسة جدوى مشاركة القطاع الخاص في مجمع بتروكيماويات الزور»، قالت مجلة ميد إن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) تخطط لطرح مناقصة لإجراء دراسة جدوى تفصيلية لبرنامج ترقية مجمع الزور المتكامل للبتروكيماويات المخطط له في أبريل من هذا العام.
وأوضحت المجلة أنه وفقا لأحدث خطة سنوية للشركة، علما بأن المشروع المقدرة تكلفته بنحو 10 مليارات دولار قد عانى من تأخيرات كبيرة، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ الدراسة سنة واحدة وسيتم طرحها على أساس مبلغ مقطوع.
وقالت الشركة إن الهدف من الدراسة هو التوصل لأفضل طريقة لتحويل زيت الوقود منخفض الكبريت الذي تنتجه المصفاة إلى منتجات بتروكيماوية ذات قيمة أعلى مع الحفاظ في الوقت ذاته على إنتاج كاف من زيت الوقود منخفض الكبريت للوفاء باحتياجات وزارة الكهرباء والماء التي تستخدم هذه المادة التي تنتجها المصفاة كوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية.
وقالت «كيبك» في الخطة إن الدراسة تتضمن توافقا استراتيجيا للوصول إلى طاقة تكريرية محلية قدرها 1.6 مليون برميل يوميا بحلول عام 2025، مع ضمان أقصى قدر من استيعاب النفط الثقيل المحلي وتلبية الطلب المحلي على الطاقة وتحقيق التكامل بين قطاع التكرير والبتروكيماويات على الصعيد المحلي.
قد شهد مشروع الزور للبتروكيماويات، والذي من المتوقع أن يتم دمجه مع مصفاة الزور البالغة قيمتها 16 مليار دولار، تأخيرات كبيرة في السنوات الأخيرة، ولم تتخذ الشركة قرارا استثماريا نهائيا للمشروع، ولم تكشف بعد عن الجدول الزمني للموافقة على المشروع وطرحه للمناقصة.
وأدى التأخير الذي حدث في السنوات الأخيرة إلى تفاقم المخاوف من النظر في إجراء إعادة هيكلة شاملة للمشروع، ما من شأنه أن يؤدي إلى تأخيرات طويلة قبل طرح العقود الرئيسية، لاسيما أن الإعلان عن المشروع لأول مرة قد كان في عام 2006.

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