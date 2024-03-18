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التجارة 1594 سمسار عقار بنهاية 2023

3/18/2024 2:08:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طارق عرابي
شهد العام 2023 إصدار 228 ترخيصا جديدا لمزاولة مهنة سمسرة الأراضي والعقارات ليصل العدد الإجمالي التراكمي لعدد السماسرة المرخصين في الكويت حتى نهاية ديسمبر 2023 نحو 1594 سمسارا، وتجديد 295 ترخيص مزاولة المهنة، فيما شهد نفس العام إلغاء 84 ترخيصا أخرى.
هذا ما كشفت عنه البيانات الرسمية الصادرة عن إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة والتي اطلعت عليها «الأنباء» مؤخرا.
وشهد الربع الأخير من العام ذروة التراخيص الجديدة، حيث أصدرت إدارة العقار خلال شهر أكتوبر 41 ترخيصا جديدا، تلاه شهر نوفمبر بعدد 35 ترخيصا، ثم شهر ديسمبر بواقع 32 ترخيصا.
أما على صعيد تجديد تراخيص مزاولة مهنة سمسرة الأراضي والعقارات والتي بلغ عددها الإجمالي خلال العام 2023 نحو 295 ترخيصا، فقد كان ذروتها خلال شهري مارس وأكتوبر بواقع 33 ترخيصا لكل منها، ثم شهر مايو بواقع 29 ترخيصا.
وفيما يتعلق بمعاملات إلغاء تراخيص مزاولة مهنة سمسرة الأراضي والعقارات والتي بلغ عددها خلال العام 84 ترخيصا، فقد شهد الربع الأخير من العام ذروة التراخيص الملغاة، حيث تصدر شهر أكتوبر ذروة إلغاء التراخيص بواقع 14 ترخيصا، تلاه شهر ديسمبر بواقع 13 ترخيصا، ثم شهر نوفمبر بواقع 12 ترخيصا.
مقيّمو العقار
أما فيما يتعلق بالتراخيص العقارية الخاصة بمقيمي العقار، فقد شهد العام 2023 إصدار 21 ترخيصا جديدا ليبلغ العدد الإجمالي التراكمي لعدد المقيمين العقارين المرخصين في الكويت حتى نهاية ديسمبر 2023 نحو 157 مقيما عقاريا، فيما قامت إدارة العقار بتجديد 42 ترخيصا من بينها 17 ترخيصا لأفراد و25 ترخيصا لشركات تقييم عقاري، فيما تم إلغاء 14 ترخيصا بينها 7 تراخيص أفراد و7 تراخيص أخرى لشركات.

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