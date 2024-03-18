Monday, 18 March 2024 06:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لدغة أفعى فلسطين تدخل طفلاً العناية الحثيثة في عجلون - صور

3/18/2024 10:11:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرّض طفل يبلغ من العمر 14 عاماً، في محافظة عجلون، للدغة خطيرة من أفعى فلسطين، أدخلته العناية الحثيثة في مستشفى الإيمان الحكومي.
وقال عضو فريق افاعي الأردن ابراهيم بني ياسين، إن الطفل كان قد حمل فرخ أفعى فلسطين الخطيرة بقصد اللعب معها، ولم يكن يعلم بأن هذا الفرخ شديد السمية.
وبيّن انه تم ادخال الطفل الى العناية الحثيثة والعمل جار على توفير الترياق الخاص بسم هذه الأفعى .








MENAFN18032024000208011052ID1107990900

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث