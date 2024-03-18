لدغة أفعى فلسطين تدخل طفلاً العناية الحثيثة في عجلون - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرّض طفل يبلغ من العمر 14 عاماً، في محافظة عجلون، للدغة خطيرة من أفعى فلسطين، أدخلته العناية الحثيثة في مستشفى الإيمان الحكومي.
وقال عضو فريق افاعي الأردن ابراهيم بني ياسين، إن الطفل كان قد حمل فرخ أفعى فلسطين الخطيرة بقصد اللعب معها، ولم يكن يعلم بأن هذا الفرخ شديد السمية.
وبيّن انه تم ادخال الطفل الى العناية الحثيثة والعمل جار على توفير الترياق الخاص بسم هذه الأفعى .
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