وزارة الزراعة: كميات اللحوم المحلية و المُستوردة بالأسواق كافية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة الزراعة محمد الحياري إن الوزارة عملت على توفير الكميات المطلوبة من الخضار والفواكه للاستهلاك في شهر رمضان، بالتعاون مع كُل الجهات المعنية،مؤكدًا توفر كميات كافية من اللحوم المحلية و المُستوردة.



من جهته أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية محمد العلاقمة، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة اليوم الأحد، أهمية النهوض بالقطاع الزراعي كونه يُعد رافدا أساسيا في تحقيق الأمن الغذائي، وتجاوز المشاكل والتحديات التي تواجه هذا القطاع وتذليلها لإيجاد توازن لحماية المزارع والمُستهلك.



وقال العلاقمة إن اللجنة تطالب وزارة الزراعة بضرورة وقف استيراد "البرتقاليات" حتى نهاية الشهر الحالي، ليتمكن المُزارع الأردني من بيع محصوله في الأسواق.



كما طالب وأعضاء اللجنة النواب: علي الغزاواي، محمد الشطناوي، عودة النوايشة، بتوفير الدواجن واللحوم والخضار والفواكه بالكميات المطلوبة في الأسواق، وبأسعار مُناسبة، خصوصًا خلال شهر رمضان المبارك.

