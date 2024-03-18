بيان من المقاومة حول اقتحام الاحتلال لمجمع الشفاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيان صحفي دانت فيه اقتحام قوات الاحتلال لمجمع الشفاء.

وقال البيان:" إن جيش الاحتلال اقتحم المجمع دون اكتراث بمن فيه من مرضى وأطقم طبية ونازحين.

وشدد على أن "جرائم الاحتلال وحرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا وكل مكونات الحياة في غزة، لن تصنع لنتنياهو وجيشه النازي أي صورة انتصار، وهي تعبير عن حالة التخبط والارتباك وفقدان الأمل بتحقيق أي إنجاز عسكري غير استهداف المدنيين العزل".

وقال:" إن فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في اتخاذ إجراءات ضد جيش الاحتلال كان بمنزلة الضوء الأخضر للاستمرار في حرب الإبادة والتطهير العرقي".

