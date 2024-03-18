بيان من المقاومة حول اقتحام الاحتلال لمجمع الشفاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيان صحفي دانت فيه اقتحام قوات الاحتلال لمجمع الشفاء.
وقال البيان:" إن جيش الاحتلال اقتحم المجمع دون اكتراث بمن فيه من مرضى وأطقم طبية ونازحين.
وشدد على أن "جرائم الاحتلال وحرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا وكل مكونات الحياة في غزة، لن تصنع لنتنياهو وجيشه النازي أي صورة انتصار، وهي تعبير عن حالة التخبط والارتباك وفقدان الأمل بتحقيق أي إنجاز عسكري غير استهداف المدنيين العزل".
وقال:" إن فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في اتخاذ إجراءات ضد جيش الاحتلال كان بمنزلة الضوء الأخضر للاستمرار في حرب الإبادة والتطهير العرقي".
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