عمومية اتحاد الطائرة تصادق على خطة العمل الاستراتيجية

اطلعت الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لكرة الطائرة على مسيرة إنجازات مجلس إدارة الاتحاد خلال الدورة الانتخابية الحالية 2020 – 2024 وصادقت على خطة العمل الاستراتيجية التي تبناها المجلس خلال هذه الدورة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطائرة، الذي عقد أمس بمقر الهيئة العامة للرياضة بدبي، بحضور ممثلي 15 نادياً.

ترأس الاجتماع عبدالله جمعة الدرمكي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الطائرة، بحضور عبدالعزيز السلمان الأمين العام للاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد الكعبي ممثلاً للهيئة العامة للرياضة.

ووافقت الجمعية العمومية على تحويل المقترحات الواردة من الأندية الأعضاء إلى لجنة الأحداث الرياضية للدراسة وإبداء الرأي الفني قبل التشاور مع الأندية من خلال ورش عمل متخصصة تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة.

وأكد عبدالله الدرمكي أن مجلس إدارة الاتحاد نجح خلال دورته الحالية في تحقيق معظم أهدافه، والتي ساهمت في إعادة الكرة الطائرة إلى مسارها الصحيح ومكانتها المتميزة.

وقال " حقق الاتحاد ما يصل إلى 85% من أهدافه الموضوعة ضمن استراتيجية عمله خلال العامين الماضيين، والتي كانت بمنزلة خريطة طريق نحو تطوير اللعبة، ليكون واحداً من الاتحادات الأكثر تميزاً فنياً وإدارياً".

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