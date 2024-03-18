الإيجابية في رمضان

يعتبر شهر رمضان فرصة

للتغير الإيجابي وصنع الكثير من السعادة والفرح والسلام في دواخلنا ،هذا الشهر فرصة للتغير على جميع المستويات الحياتية ،الكثير منا في الحياة العادية يفتقد

موضوع التواصل والتراحم مع عائلاته وأسرته والأصدقاء بسبب تزاحم الحياة والكثير من المسؤوليات التي قد ننخرط فيها دون وعي فلا يكون لدينا وقت ولا تخطيط ولا أهمية لعلاقاتنا مع الآخرين ،ولكن يأتي شهر رمضان محملا بالكثير من الإيجابيات والتغيير والرحمة والتعاطف والشعور بالآخر وهذه الاحاسيس تتنامى لدى الكثير وبالأخص شعور مساعدة الآخرين وأهمية عمل الخير،إنها فرصة تمكننا

من خلالها تغيير عاداتنا اليومية والتواصل مع أسرنا وصلة الرحم مع أقاربنا

إن رمضان يعتبر بمثابة الفرصة

التي يمكن للكثيرين استغلالها لتغيير طباعهم وسلوكياتهم القاسية في التعامل مع الآخرين، بل أن رمضان مدرسة كاملة في الخلق والاخلاق

فرصة أيضا للتوجه نحو نهج حياتي جديد ورغبة في التغيير

هذا الشهر وأيامه الجميلة، كلها أيام سعادة وخير وفرصة في تعزيز كل سلوك جميل، دعونا نبحث عن الفرص الجميلة في التطوع والتبرع ومساعدة الآخرين ،دعونا نعلم، أطفالنا معنى الصوم في رمضان والتعاطف مع الآخرين رمضان لم يكن شهر نمتنع فيه عن

تناول الطعام والشراب وحسب، بل هذا الشهر الذي نترفع فيه عن الكثير من العادات السيئة ،الشهر الذي نتغير فيه نحو الايجابية والمحبة والتعاون والألفة والشعور بالآخرين ومساعدة المحتاجين وتظهر بعض الدراسات بالفعل أن شهر رمضان قادر على تغيير الكثير من السلوكيات وزرع التفكير الايجابي الذي يمكن أن يصحبه التفاؤل ،لذلك حاول أن يكون شهر رمضان بداية لهذا التغير السليم

وتعزيز مهارات التفكير الإيجابي. اجعل من شهر رمضان محطة للتغيير

وثق انك قادر على التعامل اليومي مع حياتك بشكل مستمر وصحيح

،إن شهر رمضان فيه الكثير من

الفوائد الصحية على المستوى الجسدي والنفسي والتفكير الإيجابي،دعونا نستفد من هذه التجارب في شهر رمضان في تحسين حياتنا ككل ،إنه شهر الرحمة والتفاؤل والايجابية