Monday, 18 March 2024 06:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإيجابية في رمضان

3/18/2024 10:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يعتبر شهر رمضان فرصة
للتغير الإيجابي وصنع الكثير من السعادة والفرح والسلام في دواخلنا ،هذا الشهر فرصة للتغير على جميع المستويات الحياتية ،الكثير منا في الحياة العادية يفتقد
موضوع التواصل والتراحم مع عائلاته وأسرته والأصدقاء بسبب تزاحم الحياة والكثير من المسؤوليات التي قد ننخرط فيها دون وعي فلا يكون لدينا وقت ولا تخطيط ولا أهمية لعلاقاتنا مع الآخرين ،ولكن يأتي شهر رمضان محملا بالكثير من الإيجابيات والتغيير والرحمة والتعاطف والشعور بالآخر وهذه الاحاسيس تتنامى لدى الكثير وبالأخص شعور مساعدة الآخرين وأهمية عمل الخير،إنها فرصة تمكننا
من خلالها تغيير عاداتنا اليومية والتواصل مع أسرنا وصلة الرحم مع أقاربنا

إن رمضان يعتبر بمثابة الفرصة
التي يمكن للكثيرين استغلالها لتغيير طباعهم وسلوكياتهم القاسية في التعامل مع الآخرين، بل أن رمضان مدرسة كاملة في الخلق والاخلاق
فرصة أيضا للتوجه نحو نهج حياتي جديد ورغبة في التغيير

هذا الشهر وأيامه الجميلة، كلها أيام سعادة وخير وفرصة في تعزيز كل سلوك جميل، دعونا نبحث عن الفرص الجميلة في التطوع والتبرع ومساعدة الآخرين ،دعونا نعلم، أطفالنا معنى الصوم في رمضان والتعاطف مع الآخرين رمضان لم يكن شهر نمتنع فيه عن
تناول الطعام والشراب وحسب، بل هذا الشهر الذي نترفع فيه عن الكثير من العادات السيئة ،الشهر الذي نتغير فيه نحو الايجابية والمحبة والتعاون والألفة والشعور بالآخرين ومساعدة المحتاجين وتظهر بعض الدراسات بالفعل أن شهر رمضان قادر على تغيير الكثير من السلوكيات وزرع التفكير الايجابي الذي يمكن أن يصحبه التفاؤل ،لذلك حاول أن يكون شهر رمضان بداية لهذا التغير السليم
وتعزيز مهارات التفكير الإيجابي. اجعل من شهر رمضان محطة للتغيير
وثق انك قادر على التعامل اليومي مع حياتك بشكل مستمر وصحيح
،إن شهر رمضان فيه الكثير من
الفوائد الصحية على المستوى الجسدي والنفسي والتفكير الإيجابي،دعونا نستفد من هذه التجارب في شهر رمضان في تحسين حياتنا ككل ،إنه شهر الرحمة والتفاؤل والايجابية

MENAFN18032024000110011019ID1107990844

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث