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العاهل الأردني: تداعيات استمرار الحرب على غزة ستكون كارثية على المنطقة بأسرها

3/18/2024 10:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حذّر
العاهل الأردني
الملك عبدالله الثاني،
اليوم الإثنين، من تداعيات استمرار الحرب على غزة، والتي ستكون كارثية على المنطقة بأسرها.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) عن الملك عبد الله قوله ، لدى لقائه مع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا اليوم، إنه يجب التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع بجميع الوسائل الممكنة.

وثمّن موقف البرازيل الرافض للحرب على غزة، واستمرارها بدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ومطالبتها المجتمع الدولي بعدم تعليق الدعم للوكالة الأممية، فضلا عن موقفها المؤيد لحل الدولتين.

وجدّد
العاهل الأردني التأكيد على أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية.

وتطرق اللقاء إلى العلاقات المتينة التي تربط الأردن والبرازيل، وأهمية البناء عليها لتعزيز فرص التعاون في مختلف المجالات خصوصا الاقتصادية منها.

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