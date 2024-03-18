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بشرى للمصريين بالخارج.. تسوية الموقف التجنيدي إلكترونياً أول مايو المقبل

3/18/2024 10:00:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فتح باب التسجيل بمبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، اعتبارا من الأول من مايو 2024 ولمدة شهرين، وذلك استجابة لطلبات المصريين بالخارج، وحرصا من الدولة المصرية على تقديم كافة التيسيرات لأبناء الوطن بالخارج.

وقالت الوزارة إنها تلقت طلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية، وحرصا من الدولة المصرية على مواطنيها بالخارج، فقد تقرر الآتي:

- فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية اعتبارًا من 1 مايو 2024 لمدة شهرين، وسيتم الإعلان عن ذلك بوسائل الإعلام المختلفة.

- يتم تلقي طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي بمبادرة من الدولة المصرية، على أن يتم استقبال كافة الطلبات على الموقع للمصريين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارًا من سن (18 عامًا) من تاريخ التسجيل على الموقع وحتى سن (30 عامًا)، وكذا ممن تجاوزوا سن (30 عامًا) لتسوية موقفهم التجنيدي طبقًا للموقف.

- يعتد بشهادة معتمدة من السفارة أو القنصلية بتواجد الشاب بالخارج، وإيصال السداد بحسابات البنوك المقررة. لا يُسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين بالخارج الذين لم تتم تسوية موقفهم التجنيدي.

- البيانات المطلوب تسجيلها على الموقع، وكذا المحددات والشروط الخاصة بالمبادرة يتم الرجوع إليها بالموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة.

هذا وتهيب الوزارة بكافة المواطنين المقيمين بالخارج بسرعة التسجيل على موقع الوزارة خلال المدة المحددة لسرعة إنهاء الموقف التجنيدي بشكل نهائي من خلال مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج.


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