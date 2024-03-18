تألق لافت لناشئي وأساتذة الجو جيتسو في دورة ند الشبا الرياضية



انطلقت مساء أمس فعاليات اليوم الأول من بطولة الجوجيتسو بحضور الشيخ عبدالله بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والتي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو ضمن منافسات دورة ند الشبا الرياضية.

حضر البطولة سعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسعادة ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة للدورة، ومسؤولي الاتحاد والأندية والأكاديميات المشاركة.

ووسط مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات الذين يمثلون مختلف الأندية والأكاديميات في فئتي الناشئين والأساتذة تمكّن نادي العين من احراز المركز الأول في فئة الناشئين، فيما حل لاعبو أكاديمية كازاخستان الوطنية في مركز الوصيف، ونادي الجزيرة في المركز الثالث.

أما على صعيد فئة الأساتذة فقد حلقت أكاديمية بالمز الرياضية بالصدارة، وحلّت أكاديمية كوماندو جروب في المركز الثاني، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثا.

وثمّن سعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجو جيتسو التعاون والتنسيق المستمر مع مجلس دبي الرياضي في تنظيم البطولة، مؤكداً أن منافسات الجوجيتسو تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من الرياضات التنافسية ذات الحضور الكبير في الدورة الرياضية الرائدة، ولا أدلّ على ذلك من استقطابها لمشاركات واسعة النطاق من مختلف الأندية والأكاديميات، ما ينسجم مع استراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو في نشر اللعبة وتنظيم الفعاليات على مدار العام، وتوفير بيئة مثالية تساهم في تنمية مهارات اللاعبين وصقل مواهبهم وتعزيز جاهزيتهم لخوض الاستحقاقات المحلية والدولية القادمة.

وقال " تمديد فترة إقامة منافسات الجوجيتسو لتصبح يومين بدلا عن يوم واحد كما كان متبعا في الماضي، يعكس حجم الإقبال الكبير على ممارسة اللعبة، وجهود الاتحاد واللجنة المنظمة للبطولة لاستيعاب طلبات المشاركة غير المسبوقة من قبل الأندية والأكاديميات، انطلاقا من إيمانها وقناعتها بأهمية توفر فرص الاحتكاك والمنافسة للاعبين، بما ينعكس إيجابا على أدائهم وتطورهم البدني والذهني، والحفاظ على معدلات اللياقة البدنية العالية استعداد لموسم طويل من البطولات والفعاليات الرياضية".

وأكد عادل البناي رئيس اللجنة الفنية لدورة ند الشبا الرياضية أن الدورة تتطور بشكل ملحوظ عاما بعد عام، وأن رياضة الجو جيتسو نجحت هذا العام في استقطاب أكثر من 400 لاعب ولاعبة وهو ضعف عدد اللاعبين في النسخ السابقة في مؤشر قوي على مدى انتشار اللعبة، مشيداً بدور اتحاد الإمارات للجوجيتسو في نشر الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسين حتى غدت في طليعة الرياضات التي تتمتع بشعبية كبيرة داخل المجتمع.

وقال " قرار اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية في تخصيص يومين لمنافسات الجو جيتسو كان خطوة مهمة، خصوصاً أن هذه الرياضة تشكّل إضافة كبيرة للدورة على صعيد قوة المنافسة، وتواجد نخبة لاعبي البساط من مختلف الجنسيات".

وقالت عائشة محمد الجنيبي لاعبة نادي بني ياس“حزام أزرق” والتي حققت ذهبية الناشئات وزن 63 كجم " أشعر بسعادة كبيرة لاعتلاء منصة التتويج في هذه الدورة القوية التي جمعت مجموعة من أبرز اللاعبات الصاعدات. النزال النهائي كان حماسيا في مواجهة لاعبة نادي الجزيرة البرازيلية جوليا دي أوليفيرا، وتبادلنا السيطرة على مجريات النزال حتى اللحظات الأخيرة قبل أن أقوم بحركة خاطفة تمكنت عبرها من حسم الموقف لصالحي".

من جانبه قال يرالي خليلوف من أكاديمية كازاخستان الوطنية“حزام أزرق” والذي حقّق ذهبية فئة الناشئين وزن 85 كيلو جراما " بطولة رائعة أخرى يهدينا إياها اتحاد الإمارات للجوجيتسو ومجلس دبي الرياضي، ومن حسن الحظ أنني كنت من أوائل المسجلين فيها، وبالفعل كانت تجربة قيّمة بالنسبة لي. شعور الوقوف على منصة التتويج والحصول على الميدالية الذهبية يفوق الوصف. شهدت البطولة منافسة شديدة في ظل وجود العديد من اللاعبين الراغبين في إثبات أنفسهم. خضت عدة نزالات قوية مع لاعبين أقوياء ذوي خبرات وأساليب مختلفة وهنا تكمن القيمة الحقيقية لمثل هذه البطولات".

وقال البرازيلي ريناتو كاردوزو“حزام أسود” من أكاديمية كوماندو جروب والذي حقّق ذهبية فئة الأساتذة وزن 100 كجم " لم تخالف البطولة توقعاتنا، فالمستوى الذي شهدناه اليوم في منافسات فئة الأساتذة أعادنا بالذاكرة إلى أقوى البطولات العالمية التي ينظمها الاتحاد، فمعظم اللاعبين المشاركين سبق لهم خوض أقوى البطولات مثل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وبطولات AJP وجراند سلام".

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