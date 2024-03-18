الفارس الشهم3 تلبي مناشدة أسرة فلسطينية نازحة وطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة



تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، وذلك

ضمن حملة فالك طيب تم تلبية مناشدة أسرة فلسطينية نازحة وطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير لهم خيمة إيواء وطرود إغاثية بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، لمساعدتهم وللوقوف بجانبهم في ظل الأوضاع المأساوية التي يمر بها

قطاع غزة.





وكان صاحب السمو رئيس الدولة، قد أمر العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، ببدء عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما أمر سموه قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني.

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