بلومبيرغ تُطلق مؤشراً جديداً لخام مربان

أعلنت بلومبيرغ عن إطلاق «مؤشر بلومبيرغ الجديد لخام مربان» الذي يهدف إلى تتبع أداء العقود الآجلة المتداولة على خام مربان. وسيكون المؤشر الجديد جزءاً من مؤشر بلومبيرغ للسلع BCOM، ويعكس الثقة والمكانة العالمية التي حققها خام مربان وعقود مربان الآجلة بشكل سريع، حيث يتم تداوله إلى جانب خامات نفط عالمية مثل برنت وغرب تكساس WTI.

يذكر أن المرجع الأساسي للتعامل مع أسواق النفط الخام العالمية كان عبر تداول العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس، إلا أن إضافة عقود مربان إلى مؤشرات الصناديق العالمية يمكن أن تتيح للمستثمرين بحسب الفريق البحثي لمؤشر بلومبيرغ، مزايا عديدة يتمتع بها خام مربان من حيث التوزيع الجغرافي للطلب، وجودة الخام، وديناميكيات النقل، وخيارات استثمارية أكثر تنوعاً إلى جانب تداولات خام برنت وخام غرب تكساس، وكذلك القدرة على استهداف المخاطر الجيوسياسية بشكل أفضل والاستفادة من فرص النمو الإقليمي.

وكانت «أدنوك» قد أطلقت في مارس 2021 التداول العالمي لخام مربان كعقود آجلة يتم تسليمها فعلياً في إمارة الفجيرة، وتداولها في بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة.

وحققت تداولات العقود الآجلة على خام مربان منذ إطلاقها، نمواً كبيراً من حيث عدد المشترين المتواجدين حضورياً والمشاركين في الأسواق المالية، حيث قام أكثر من 150 مشاركاً في تداول عقود الخام في بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة من مناطق الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، وآسيا والشرق الأوسط، ما يؤكد التنوع الجغرافي العالمي لشرائح المستثمرين في تداول خام مربان. ومنذ بدء التداولات في بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة، تم تداول أكثر من 5.5 مليون عقد، وهو ما يعادل 5.5 مليار برميل من خام مربان. كما تم تسليم حوالي 244 مليون برميل من خام مربان عبر تداولات بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة، ما يعكس مدى ثقة المستثمرين في عمليات التسليم التي تتم عبر العقود المتداولة في البورصة.

وتقوم «أدنوك» بإنتاج خام مربان من حقولها البرية، وهو يساهم بأكثر من 50% من إجمالي إنتاج دولة الإمارات من النفط ويتميز بكونه من أقل الخامات العالمية في الانبعاثات الكربونية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز