يسعى لتحقيق ثلاثية تاريخية للموسم الثاني توالياً.. رودري يحذّر خصوم سيتي الأفضل لم يأتِ بع

حذّر لاعب خط الوسط الإسباني رودري خصوم مانشستر سيتي من أن الأفضل لم يأت بعد، وذلك عقب فوز فريقه على نيوكاسل في مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم، في البحث عن تكرار انجاز تحقيق ثلاثية تاريخية للموسم الثاني توالياً.

وبلغ رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا نصف نهائي الكأس للموسم السادس على التوالي بعدما اكتفوا في عقر دارهم على ملعب الاتحاد بهدفين في مرمى نيوكاسل، حيث لم تعكس النتيجة هيمنتهم على اللقاء.

وفي وقت عزز سيتي سلسلة عدم خسارته إلى 22 مباراة في جميع المسابقات، يعتقد رودري أن هناك المزيد في المستقبل مع عودة عجلة المنافسات للدوران مجددا مع انتهاء النافذة الدولية الحالية، اذ قال "سيكون الأمر جيدا بالنسبة لنا، هذه الاستراحة".

وتابع "سترون أفضل نسخة من هذا الفريق في نهاية الموسم. يحدث هذا دائماً بسبب المدرب، وبسبب معايير النادي، وبسبب أنفسنا والاساليب التي تعلمناها خلال هذه السنوات. هذا ما نريد القيام به".

وأضاف "طلبوا منا الخلود للراحة قدر الإمكان. أعلم أن الأمر صعب لكن لدينا مباريات ودية (لمنتخباتنا الوطنية)"، مشددا على "من المهم أن نلعب لمنتخباتنا الوطنية ولكن أيضاً أن نفكر في نهاية الموسم. أعتقد أن الأفضل لم يأتِ بعد".

وكان غوارديولا حريصاً على صرف النظر عن تكرار ثلاثية الموسم الماضي نظراً لعدد المباريات المتبقية لفريقه الذي يحتل المركز الثالث في الدوري متأخراً بفارق نقطة واحدة عن أرسنال المتصدر، والذي سيكون الزائر التالي لملعب الاتحاد بعد النافذة الدولية.

كما أوقعت القرعة سيتي في مواجهة ريال مدريد الإسباني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على أن يواجه تشلسي في نصف نهائي الكأس.

وعلى الرغم من كلمات غوارديولا الحذرة، فإن رودري وبقية الفريق يدركون الفرصة الفريدة المتاحة لهم "إذا سألت أنفسنا قبل الموسم عن الموقع الذي يمكننا أن نكون فيه، فسيكون هذا هو بالضبط. المشاركة في كل مسابقة والرغبة في القتال من أجل كل شيء. هذا هو الوضع الذي سنصل إليه بعد النافذة الدولية".

وختم قائلاً "يمكننا الفوز بكل شيء بالطبع. سيكون الأمر صعبا للغاية. لقد نفذنا المهمة حتى الآن وعلينا الآن القيام بالدفعة الأخيرة".

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