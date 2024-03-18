رئيس رابطة الدوري الإسباني: من أراد التنافس عليه إبرام اتفاقات مع السعودية

علق خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، على الحديث المستمر حول انتقال النجوم إلى الدوري السعودي للمحترفين.

ويرى تيباس أن السعودية تشهد حالة من التطور في مجالات متعددة، ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك على الرياضة وقطاع كرة القدم.

وقال رئيس رابطة الليغا في حوار مع الشركة العالمية للخدمات الإخبارية "بلومبيرغ":‏ "المشروع السعودي ثوري، كما أن تحركات السعودية لاستقطاب النجوم والمواهب حق مشروع".

وأضاف: "السعودية تستضيف الكثير من الأحداث الرياضية كالفورمولا 1 والموتو جي بي، وبطولات البادل والتنس والملاكمة والجولف، ومن الممكن أيضًا أن تلعب كوبا أمريكا".

وأردف: "من يريد المنافسة، يجب عليه إبرام اتفاقيات مع المملكة العربية السعودية".

وعن إمكانية زيادة حجم العلاقة مع السعودية، علق: "من الواضح أننا سنعزز العلاقات".

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