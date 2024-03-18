فرايبورغ ينفصل عن مدربه بعد 12 عامًا

أعلن نادي فرايبورغ اليوم الإثنين، استقالة كريستيان شترايش، مدرب الفريق بنهاية الموسم الجاري بعد أكثر من 12 عامًا في منصبه.

وتولى شترايش، 58 عاما، المسؤولية في يناير 2012، وقاد الفريق للتأهل لنهائي كأس ألمانيا في 2022، والتأهل للمسابقات الأوروبية 4 مرات.

واحتل فرايبورغ المركزين السادس والخامس بالدوري الألماني لكرة القدم في الموسمين الماضيين، ويحتل الفريق حاليا المركز التاسع.

وأشار شترايش إلى أنه حان وقت الرحيل بعد ما يقرب من 3 عقود داخل جدران النادي، حيث كان لاعبا ومدربا لفريق الشباب.

وقال المدرب الألماني في بيان رسمي لناديه: "لقد فكرت في الأمر طويلا، وناقشت هذا القرار مع الكثيرين، لكن بعد 29 عاما أعتقد أنه حان الوقت لإفساح الطريق أمام وجوه جديدة وطاقات جديدة".

وأضاف "عشت تجارب ولحظات رائعة مع الفريق، فهذا النادي هو حياتي وسعيد للغاية بالمودة والدعم الكبير الذي حظيت به هنا".

من جانبه قال يوخن ساير الرئيس التنفيذي للنادي "نأسف لهذا القرار، ولكننا نحترم رغبة شترايش"، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن المدرب الجديد في الوقت المناسب.

ويعد كريستيان شترايش ثاني أكثر مدرب بقي في منصبه بالنادي بعد فولكر فينكه الذي تولى المسؤولية لمدة 16 عاما خلال الفترة من 1991 إلى 2007.

ويعد مدرب فرايبورغ أيضا صاحب ثاني أطول مسيرة تدريبية بين أندية الدوري الألماني خلف فرانك شميدت المدير الفني لفريق هايدنهايم المستمر في منصبه منذ عام 2007.

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