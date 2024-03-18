في ختام الدور ربع النهائي .. سيتي يواصل كتابة التاريخ في كأس الاتحاد الإنجليزي

في ختام الدور ربع النهائي، وإجراء قرعة نصف النهائي، لكأس الاتحاد الإنجليزي، أمس الأحد، اتضحت خريطة المربع الذهبي، للبطولة الإنجليزية الأقدم، والبالغ عمرها 153عاما، حيث يلتقي مانشستر سيتي "حامل اللقب" مع تشيلسي، و"مانشستر يونايتد" مع“كوفنتري سيتي” أحد أندية دوري الدرجة الأولى الإنجليزي " تشامبيون شيب".

ولعبت أهداف الوقت القاتل دورًا حاسما في نتائج مباريات هذا الدور، ففي مباراة تأهل كوفنتري سيتي على حساب وولفر هاميتون التي انتهت 3-2، سجل كل من اليس سيمس لاعب كوفنتري، هدف التعادل لفريقه بالدقيقة 90+7، ليتعادل الفريقان 2-2، ثم أضاف زميله بالفريق حاجي رايت هدفا بالدقيقة 90+10.

وفي لقاء فوز تشيلسي على ليسترسيتي 4-2، سجل تشيلسي هدفين في الوقت القاتل أيضاً عن طريق كل من كارني تشوكويميكا 90+2، ونوني مادويك 90+8، ليتقدم في النتيجة بالهدف الأول، ويعزز موقفه بالهدف الثاني.

وكانت قمة مانشستر يونايتد وليفربول في الدور ربع النهائي، أمس الأحد،على ملعب "أولد ترافورد"، هي الأبرز، بعد إقصاء ليفربول من المنافسة على بطولة رابعة هذا الموسم، حيث ينافس على كل من لقب الدوري الإنجليزي (ثانياً بفارق الأهداف عن أرسنال المتصدر)، والدوري الأوروبي ( تأهل إلى ربع النهائي)، بالإضافة إلى تتويجه بكأس الرابطة.

وخسر ليفربول أمام مانشستر يونايتد 3 - 4، في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية، وأصبح خلالها محمد صلاح لاعب ليفربول، أول لاعب يسجل في 5 مباريات متتالية ضد يونايتد، على ملعب أولد ترافورد، بعدما سجل هدفاً واحداً قبل أن يغادر ملعب المباراة في الدقيقة 77.

وبتأهل مانشستر يونايتد، استطاع أن يقصي ليفربول من الكأس، للمرة الـ11 في تاريخه، ليواصل تكريس العقدة له في البطولة. كما كانت هذه هي الوحيدة في الدور ربع النهائي التي يلجأ فيها حكم اللقاء الى الأشواط الإضافية.

وأشاد إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد، بالروح القتالية التي أظهرها لاعبو فريقه خلال لقاء ربع النهائي، مؤكدا أنهم كانوا أبطالاً رائعين.

وقال في تصريحاته عقب اللقاء:"كنت طرفاً في مباريات شبيهة بهذه المباراة من قبل، ولكن أن يحدث ما حدث في مباراة بين مانشستر يونايتد وليفربول، واحدة من أكبر المواجهات في العالم، فأعتقد أننا شاهدنا تاريخاً يكتب أمام أعيننا".

وبتأهل مانشستر سيتي إلى نصف النهائي على حساب نيوكاسل، أول أمس السبت، أصبح السيتي أكثر فريق يتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بشكل متتالي، بواقع 6 مرات، وذلك بحسب الموقع الرسمي للنادي.

وينتظر فريق مانشستر سيتي في حال فوزه على تشيلسي، وفوز مانشستر يونايتد على كوفنتري، أن يلتقي مع جاره في المباراة النهائية، من أجل تكرار نهائي الموسم الماضي الذي حسمه السيتي لصالحه.

وبتأهله إلى نصف النهائي، أصبح تشيلسي ثالث أكثر الأندية تأهلاً إلى هذا الدور، حيث يتصدر مانشستر يونايتد القائمة بـ32 مرة، ثم أرسنال 30 مرة، وتشيلسي 27 مرة.

وقال ماوريسيو بوتشيتينو مدرب تشيلسي في تصريحات عقب الفوز والتأهل على حساب ليستر سيتي:" حققنا هدف الجماهير بالذهاب إلى ملعب ويمبلي، نحن في عملية بناء الفريق، وسنواصل تحقيق أهدافنا حتى نصل إلى المباراة النهائية على الملعب نفسه أيضاً".

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