جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين تنظم الدورة الأولى لمسابقة القران الكريم في رمضان

تحت رعاية الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم الرئيس الأعلى لنادي زعبيل للسيدات تنظم جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين فرع دبي الدورة الأولي لمسابقة القران الكريم خلال الفترة من 15- 24 مارس الجاري 2024 والتي تأتي تزامنا مع ذكرى وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم "رحمه الله".

وتهدف الجائزة الى الاهتمام بكبار السن كنوع من رد الجميل على ما قدموه لنا من تربية جيل من الأبناء والأحفاد وحرصاً منا على الاهتمام بهم وتقديم الرعاية لهم والحفاظ على قيمنا المجتمعية التي تؤكد على احترام الكبار، كما تؤكد الجائزة على الاستدامة في العمل الخيري والرعوي لكبار السن، وترسيخ مفهوم رعاية وبر الوالدين لدى الأبناء والأحفاد داخل الأسرة وجميع أفراد المجتمع.

إكمال رسالة والدي رحمه الله

أكدت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم الرئيس الأعلى لنادى زعبيل للسيدات أن التشجيع على طلب العلم النافع كان أحد أهم أولويات والدها رحمه الله؛ باعتباره ضوءاً ثميناً و شعلة من نور ترشد جميع حامليها إلى مستقبل مشرق. و عبرت عن سعادتها برؤية الآخرين يشاركون أفكاره رحمه الله و يسعون

لمنح كل شخص فرصة عادلة لطلب العلم النافع و حفظ كتاب الله تعالى ليس فقط لفئة الشباب، ولكن لكبار السن أيضًا.

كما قالت سموها "سعى والدي رحمه الله إلى بناء المدارس والمساجد في مختلف بلدان العالم التي كانت تفتقر إلى فرص التعلم، كما سعى إلى دعم الطلاب في رحلة سعيهم لطلب العلم النافع و حفظ كتاب الله تعالى و تدارسه. وتعد مسابقة القرآن الكريم هذه استكمالاً لذلك الإرث الطيب الذي غرسه والدي رحمه الله، و تعد وسيلة فاعلة للتشجيع على حفظ كتاب الله تعالى و حسن ترتيله و هي ترحب بمشاركات الجميع و تعد حدثاً مهماً يستحق المشاركة.



إكمال مسيرة رد الجميل

أكد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، أن إطلاق مسابقة القرآن الكريم

تعكس حرص إدارة جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين لتعزيز مسيرة الخير والعطاء التي رسخها سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم "رحمه الله" من خلال مبادراته الإنسانية والخيرية التي طالت الداني والقاصي، وإطلاقنا لهذه المسابقة هذا العام تأتي استكمالاً للرسالة السامية التي اطلقها المغفور له والتي تستهدف كبار السن وسط أجواء يسودها روح التنافس في مجال حفظ ما تيسر من القرآن الكريم، خلال شهر رمضان الفضيل.

و أكد معاليه على أهمية اطلاق هذه المسابقة بنسختها الأولى والتي نستهدف منها فتح المجال لكبار السن من مواطنين ومقيمين في حفظ كتاب الله و إدخال الفرحة على قلوب كبار السن في الشهر الكريم، لرد جزء من الجميل الذي قدموه للأجيال.



تعزيز الروح الدينية

وأكد المستشار الدكتور احمد سالم بن سودين رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين على أهمية مسابقة القران الكريم التي تقيمها الجمعية هذا العام في دورتها الأولى وتسهم في تعزيز المشاركات المجتمعية وتفتح المجال لكبار السن من مواطنين ومقيمين في حفظ كتاب الله وتعزيز الروح الدينية لهم وتعطيهم فرصة للمشاركة بالتلاوة كما تساعد على تعزيز الانتماء المجتمعي وتقوية العلاقات الاجتماعية.

وأضاف " أن هذه المسابقة تلقى الضوء على مهارات حفظ القرآن الكريم لدى كبار السن وتعزز من الاحترام والتقدير لهم في المجتمع وتساهم في تقوية الذاكرة والتركيز وتعتبر هذه المسابقة فرصة لنقل الخبرات والمعرفة بين كبار السن والأبناء وتعزيز روح المنافسة الصحية لدى كبار السن لمواصلة تطوير مهاراتهم والاستمرار في تعلم القرآن الكريم .

شروط المسابقة

وبدورها قالت نسرين بن درويش عضو مجلس إدارة ورئيس الهيئة الإدارية لجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين فرع دبي أن الجمعية تقوم بإطلاق وتنفيذ برامج تستهدف توفير وتقديم خدمات متنوعه لكبار السن وتلبى احتياجاتهم، وفى رمضان هذا العام أطلقنا الدورة الأولى لمسابقة القرآن الكريم والتي تسهم في تعزيز صحتهم النفسية والعقلية والاجتماعية.

وعن شروط المسابقة قالت نسرين ألا يقل سن المتسابق عن 60 عاماً ، و أن يكون المتسابق من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة،

أو المقيمين و ألا يشارك في فرع فاز فيه إلا بعد مرور 3 سنوات وتنقسم المسابقة الى فرعين الأول أجمل ترتيل مع إتقان التلاوة والتجويد والأداء الحسن للصوت والتلاوة بانسيابية وإتقان الوقف والابتداء، ولا يحق للمتسابق تغيير الفرع الذى شارك فيه بعد انتهاء فترة التسجيل.

أما القسم الثاني للمسابقة هو حفظ جزء واحد على أن يكون الحفظ من أحد دفتي المصحف وله نصاب محدد من المسجلين، و أن يشارك المتسابق في فرع واحد من فروع الجائزة وأضافت نسرين بإن الشيخه لطيفة بن حمدان بن راشد آل مكتوم ستقوم بتكريم الفائزين في التلاوة والحفظ.

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