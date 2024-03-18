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رئيس ريال مدريد يعلق على تألق مبابي أمام مونبلييه

3/18/2024 9:16:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعرب فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، عن إعجابه بالهاتريك الذي أحرزه كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، أمام مونبلييه في الجولة 26 من عمر الدوري الفرنسي.

وبحسب شبكة "ديفنسا سنترال" الفرنسية، قال بيريز أمام أحد المقربين له عندما شاهد هدف مبابي الذي أحرزه بقدمه اليسرى أمام مونبلييه، لتصبح النتيجة 0/2 لصالح باريس: "عبقري.. هذا ما يطلق عليه لاعب كبير".

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل، وأبلغ اللاعب إدارة النادي الفرنسي بأنه لن يجدد عقده، وسيرحل بحلول موعد نهاية عقده.

وذكرت العديد من التقارير العالمية، أن مبابي وقع بالفعل على عقود انتقاله إلى ريال مدريد بداية من الموسم المقبل.

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