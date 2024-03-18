رئيس ريال مدريد يعلق على تألق مبابي أمام مونبلييه

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعرب فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، عن إعجابه بالهاتريك الذي أحرزه كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، أمام مونبلييه في الجولة 26 من عمر الدوري الفرنسي.
وبحسب شبكة "ديفنسا سنترال" الفرنسية، قال بيريز أمام أحد المقربين له عندما شاهد هدف مبابي الذي أحرزه بقدمه اليسرى أمام مونبلييه، لتصبح النتيجة 0/2 لصالح باريس: "عبقري.. هذا ما يطلق عليه لاعب كبير".
وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل، وأبلغ اللاعب إدارة النادي الفرنسي بأنه لن يجدد عقده، وسيرحل بحلول موعد نهاية عقده.
وذكرت العديد من التقارير العالمية، أن مبابي وقع بالفعل على عقود انتقاله إلى ريال مدريد بداية من الموسم المقبل.
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