منتخب الأرجنتين يخوض وديتين في الولايات المتحدة بدون ميسي

يخوض المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، المتوج في نهاية 2022 بلقبه المونديالي الثالث، مباراتيه الوديتين المقررتين الجمعة والثلاثاء في الولايات المتحدة، من دون نجمه وقائده ليونيل ميسي، بسبب إصابة عضلية، وذلك وفق رابطة الدوري الأمريكي.

وأعلنت رابطة الدوري الأمريكي لائحة اللاعبين الذين سينضمون في النافذة الدولية المقبلة إلى منتخبات بلادهم، وغاب ميسي عن تشكيلة أبطال العالم ما يعني عدم مشاركته في المباراتين المقررتين ضد السلفادور الجمعة في فيلادلفيا وكوستاريكا الثلاثاء المقبل في لوس أنجلوس، في إطار التحضيرات لكوبا أمريكا المقررة في الولايات المتحدة الصيف المقبل.

ولم يصدر الاتحاد الأرجنتيني للعبة أي بيان بشأن غياب ميسي من عدمه.

وابتعد ابن الـ 36 عاما عن تشكيلة إنتر ميامي بسبب إصابة تعرض لها في الفوز على ناشفيل 3-1 الأسبوع الماضي في مسابقة دوري أبطال الكونكاكاف، وأعلن فريقه أن الأرجنتيني يعاني من "إصابة طفيفة" في فخذه الأيمن.

وغاب ميسي عن المباراة التي فاز بها فريقه على مضيفه دي سي يونايتد 3-1 السبت في الدوري الأمريكي.

ويفتقد المنتخب الأرجنتيني في هاتين المباراتين أيضا نجم روما الإيطالي باولو ديبالا الذي يعاني من مشكلة عضلية، لكن بإمكان المدرب ليونيل سكالوني الاعتماد على مدافع مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز المتعافي من إصابة تعرض لها في أوائل فبراير الماضي.

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