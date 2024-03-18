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منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلقها البالغ من المعارك في مجمع الشفاء في غزة

3/18/2024 9:16:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها الاثنين بعدما أطلقت القوات الإسرائيلية عملية عسكرية في مجمع الشفاء الطبي في غزة، محذّرة من أن المعارك "تعرّض العاملين في مجال الصحة والمرضى والمدنيين إلى الخطر".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة "إكس" "نشعر بقلق بالغ حيال الوضع في مستشفى الشفاء في شمال غزة"، محذّرا من أن "أي أعمال عدائية أو عسكرة للمنشأة تعرّض للخطر الخدمات الصحية ووصول سيارات الإسعاف وإيصال الإمدادات المنقذة لحياة" السكان.

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