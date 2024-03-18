منافسات مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم تتواصل في يومها السادس

تواصلت المنافسة بين المتسابقين المشاركين في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها الـ"27" والتي تقام فعالياتها في قاعة مسرح ندوة الثقافة والعلوم منطقة الممزر بدبي.

وتضمن اليوم السادس للمسابقة "أمس" مشاركة المتسابقين الحسن مقداد علي من نيجيريا، ومحمد حومام رافعي من إندونيسيا، وعبدالله جواو جاسبار ياه من أنغولا، وجلال حمدي سعيد عثمان من اليمن، ومحمد سواني من مالي، ومحمد جالو من سيراليون، وإبراهيم داوود من مالاوي، الذين تقدّموا للاختبارات أمام لجنة التحكيم.

وكرّم الدكتور سعيد عبدالله حارب، نائب رئيس اللجنة المنظمة للجائزة رعاة فعاليات اليوم السادس للمسابقة وهم مؤسسة بارجيل الإخبارية ومجموعة الرستماني ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وقال سعادة مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة خدمات دبي للإسعاف: "نحرص على رعاية فعاليات مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم وكافة مسابقات الجائزة منذ بداياتها باعتبارنا شركاء إستراتيجيين، وباعتبار أن نجاح الجائزة وتميزها في خدمة كتاب الله تعالى هو نجاح لنا وفخر لنا جميعا، ونشكر اللجنة المنظمة للجائزة برئاسة سعادة المستشار إبراهيم محمد بوملحه على جهودها الكبيرة لإنجاح مسابقات القرآن المحلية والدولية، خدمة لكتاب الله تعالى وحفظته، ونسأل الله أن يجزيهم عنها خيرا".

وأشاد سعادة قاسوما برادوبو القنصل العام الإندونيسي في دبي، بالمستوى الكبير والنجاح الذي حققته مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، وقال: "سعداء بالمشاركة في هذه المسابقة القرآنية الدولية المباركة ونرشح لها أفضل المتسابقين من حفظة كتاب الله، فهي حققت ومنذ انطلاقها مكانة دولية عظيمة يطمح كل حافظ للقرآن في أنحاء العالم أن يجد فرصة للمشاركة فيها، ونشكر القائمين عليها على حسن الاستقبال وكرم الضيافة ورعاية المتسابقين".

من جانبها قالت سعادة طيبات أتينوكي محمد، القنصل العام النيجيري في دبي، إن بلادها تحرص على المشاركة في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم منذ انطلاقها وتتخير أفضل المتسابقين من حفظة القرآن ليمثلوها بمستوى مشرّف، مشيرة إلى ما تحظى به المسابقة من اهتمام دولي؛ إذ تتربع على عرش المسابقات القرآنية بفضل جهود القائمين عليها.

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