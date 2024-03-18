د. أبو هولي يجتمع مع رئيس برنامج بارت في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN / عقد د. احمد أبو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، اجتماعا في مكتبه برام الله مع السيد "كلوديا روس" رئيسة برنامج "تعزيز تأثير اللاجئين الفلسطينيين على ظروفهم المعيشية" (PART II)، الممول من قبل الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية والمنفذ من قبل GIZ ،
وخلال اللقاء قدم د. أبو هولي شرحا مفصلا حول الأوضاع الصعبة والكارثية التي يعيشها أبناء شعبنا في قطاع غزة نتيجة حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري، وهي حرب غير متكافئة راح ضحيتها الأبرياء وخصوصا الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة،
موضحا ان غزة تعيش حاليا مجاعة غير مسبوقة نتيجة لاستخدام التجويع وقطع المساعدات كأداة في الحرب التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار د. أبو هولي ان الهجوم الإسرائيلي على وكالة الأونروا يتخذ منحى خطير، ويهدف الى قطع شريان الحياة عن الاهل في قطاع غزة، وهذه الهجوم سيكون له تأثيرات مباشرة على مجتمع اللاجئين في الأقاليم الخمس( قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس والأردن وسوريا ولبنان)، خصوصا وان الأونروا هي المزود الأساسي والوحيد لخدمات التعليمية والصحية والخدمات الاجتماعية للاجئين،
وأضاف د. أبو هولي باننا في منظمة التحرير الفلسطينية ننظر باستغراب شديد لتعليق التمويل عن الاونروا استجابة للادعاءات الإسرائيلية بشأن عدد من الموظفين، والمطالبة بالتراجع عن قرارات تعليق التمويل، وفي ذات الوقت ندعم التحقيق الذي يقوم به مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة، واللجنة التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة السيد "أنطونيو غوتيريش" بشأن تقييم مسألة الحيادية ومدى الالتزام بها، والتي ترأسه أعمالها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة السيدة "كاثرين كولونا".
ومن جهة أخرى أكد د. أبو هولي، على أهمية عودة التمويل الألماني للأونروا، حيث انها ألمانيا تعتبر من أكبر ثلاثة مانحين على الإطلاق، وما تقدمه لمجتمع اللاجئين من برامج وخدمات مهمة، وخصوصا في مجالات البنية التحتية والدعم الفني، الأمر الذي يستدعي التراجع السريع عن قرار تعليق التمويل، وكذلك تعزيز وتطوير أوجه التعاون الكبيرة والواسعة لمجتمع اللاجئين.
ومن جهتها قالت كلوديا روس بأن مشروع PART II
يتطلع لاستكمال العمل والتعاون الفني مع دائرة شؤون اللاجئين والبحث في الأولويات التي يجب التركيز عليها بما يخدم ويستجيب لاحتياجات اللاجئين الفلسطينيين في ظل الظروف والتحديات الراهنة ومتابعة هذا العمل بلقاءات استكمالية مع فريق عمل الدائرة.
هذا وحضر اللقاء أنور حمام وكيل دائرة شؤون اللاجئين، ومي عودة خبيرة العلاقات الدولية، وعبد الكريم العجرمي مدير مكتب رئيس الدائرة، وعن مشروع PART II سامي مرة مستشار المشروع وتوماس ارنستبرونر قائد فريق عمل المشروع في فلسطين.
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