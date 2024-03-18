د. أبو هولي يجتمع مع رئيس برنامج بارت في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / عقد د. احمد أبو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، اجتماعا في مكتبه برام الله مع السيد "كلوديا روس" رئيسة برنامج "تعزيز تأثير اللاجئين الفلسطينيين على ظروفهم المعيشية" (PART II)، الممول من قبل الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية والمنفذ من قبل GIZ ،

وخلال اللقاء قدم د. أبو هولي شرحا مفصلا حول الأوضاع الصعبة والكارثية التي يعيشها أبناء شعبنا في قطاع غزة نتيجة حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري، وهي حرب غير متكافئة راح ضحيتها الأبرياء وخصوصا الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة،

موضحا ان غزة تعيش حاليا مجاعة غير مسبوقة نتيجة لاستخدام التجويع وقطع المساعدات كأداة في الحرب التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار د. أبو هولي ان الهجوم الإسرائيلي على وكالة الأونروا يتخذ منحى خطير، ويهدف الى قطع شريان الحياة عن الاهل في قطاع غزة، وهذه الهجوم سيكون له تأثيرات مباشرة على مجتمع اللاجئين في الأقاليم الخمس( قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس والأردن وسوريا ولبنان)، خصوصا وان الأونروا هي المزود الأساسي والوحيد لخدمات التعليمية والصحية والخدمات الاجتماعية للاجئين،



وأضاف د. أبو هولي باننا في منظمة التحرير الفلسطينية ننظر باستغراب شديد لتعليق التمويل عن الاونروا استجابة للادعاءات الإسرائيلية بشأن عدد من الموظفين، والمطالبة بالتراجع عن قرارات تعليق التمويل، وفي ذات الوقت ندعم التحقيق الذي يقوم به مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة، واللجنة التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة السيد "أنطونيو غوتيريش" بشأن تقييم مسألة الحيادية ومدى الالتزام بها، والتي ترأسه أعمالها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة السيدة "كاثرين كولونا".

ومن جهة أخرى أكد د. أبو هولي، على أهمية عودة التمويل الألماني للأونروا، حيث انها ألمانيا تعتبر من أكبر ثلاثة مانحين على الإطلاق، وما تقدمه لمجتمع اللاجئين من برامج وخدمات مهمة، وخصوصا في مجالات البنية التحتية والدعم الفني، الأمر الذي يستدعي التراجع السريع عن قرار تعليق التمويل، وكذلك تعزيز وتطوير أوجه التعاون الكبيرة والواسعة لمجتمع اللاجئين.

ومن جهتها قالت كلوديا روس بأن مشروع PART II

يتطلع لاستكمال العمل والتعاون الفني مع دائرة شؤون اللاجئين والبحث في الأولويات التي يجب التركيز عليها بما يخدم ويستجيب لاحتياجات اللاجئين الفلسطينيين في ظل الظروف والتحديات الراهنة ومتابعة هذا العمل بلقاءات استكمالية مع فريق عمل الدائرة.

هذا وحضر اللقاء أنور حمام وكيل دائرة شؤون اللاجئين، ومي عودة خبيرة العلاقات الدولية، وعبد الكريم العجرمي مدير مكتب رئيس الدائرة، وعن مشروع PART II سامي مرة مستشار المشروع وتوماس ارنستبرونر قائد فريق عمل المشروع في فلسطين.