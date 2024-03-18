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القاضي العويوي يؤدي القسم القانونية أمام الرئيس رئيسا لمجلس القضاء الأعلى

3/18/2024 9:04:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-أدى القاضي محمد عبد الغني العويوي، القسم القانونية، أمام رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رئيسا للمحكمة العليا، محكمة النقض، رئيسا لمجلس القضاء الأعلى.

وحضر مراسم أداء القسم القانونية التي جرت، اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة، مستشار الرئيس القانوني الأستاذ وائل لافي.

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