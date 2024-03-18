القاضي العويوي يؤدي القسم القانونية أمام الرئيس رئيسا لمجلس القضاء الأعلى

القاضي العويوي يؤدي القسم القانونية أمام الرئيس رئيسا لمجلس القضاء الأعلى
التاريخ
3/18/2024 9:04:28 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN-أدى القاضي محمد عبد الغني العويوي، القسم القانونية، أمام رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رئيسا للمحكمة العليا، محكمة النقض، رئيسا لمجلس القضاء الأعلى.
وحضر مراسم أداء القسم القانونية التي جرت، اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة، مستشار الرئيس القانوني الأستاذ وائل لافي.
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