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أسطورة فرنسا يتطلع لمساعدة مانشستر يونايتد

3/18/2024 9:03:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ألمح النجم الفرنسي المعتزل إريك كانتونا، إلى رغبته في شغل منصب إداري بمانشستر يونايتد، تحت قيادة المالك الجديد، جيم راتكليف.
وقال كانتونا في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية "لدي ارتباطات كثيرة جدا، لذا أحب أن أكون مديرا".
وتابع "أعمل بجدية في كل ما أقوم به، وأسعى لتقديم 100% لأكون على قدر الثقة".
ونوه "ليس لدي الوقت الكافي لأكون مدربا، ولكن ربما أعمل في منصب آخر".
وشدد "أعتقد أن المانيو سيكون أفضل مع جيم راتكليف، فهو رجل أعمال عظيم، ومحب للنادي، وشغوف جدا بالرياضة".
وبرر إريك كانتونا، اعتزاله كرة القدم ببلوغه 30 عاما بسبب فقدان الشغف، مشيرا إلى أنه كان بوسعه الاستمرار في الملاعب لخمس أو سبع سنوات أخرى.
وختم تصريحاته "لم ألعب كرة القدم من أجل المال أبدا، بل كنت سأدفع الكثير من المال من أجل اللعب لمانشستر يونايتد".
واتجه إريك كانتونا للتمثيل بعد اعتزاله كرة القدم، ويستعد حاليا لإصدار ألبوم غنائي.

ملاعب

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