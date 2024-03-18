مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 18- 3 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة الوداد ويوسفية برشيد في الدوري المغربي، فضلا عن لقاء السيلية ضد مسيمير في كأس الاتحاد القطري.
مواعيد مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة
اتحاد طنجة Xحسنية أغادير – الساعة 1 صباحا على قناة الرياضية المغربية 3
يوسفية برشيد X الوداد – الساعة 1 صباحا على قناة الرياضية المغربية 1
نهضة بركان X الفتح الرياضي – الساعة 1 صباحا على قناة الرياضية المغربية 2
مواعيد مباريات كأس الاتحاد القطري والقنوات الناقلة
الشحانية X الوعب – الساعة 9:30 مساء على قناة الكأس القطرية 2
السيلية X مسيمير – الساعة 9:30 مساء على قناة الكأس القطرية 1
ملاعب
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