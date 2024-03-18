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مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

3/18/2024 9:03:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 18- 3 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة الوداد ويوسفية برشيد في الدوري المغربي، فضلا عن لقاء السيلية ضد مسيمير في كأس الاتحاد القطري.
مواعيد مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة
اتحاد طنجة Xحسنية أغادير – الساعة 1 صباحا على قناة الرياضية المغربية 3
يوسفية برشيد X الوداد – الساعة 1 صباحا على قناة الرياضية المغربية 1
نهضة بركان X الفتح الرياضي – الساعة 1 صباحا على قناة الرياضية المغربية 2
مواعيد مباريات كأس الاتحاد القطري والقنوات الناقلة
الشحانية X الوعب – الساعة 9:30 مساء على قناة الكأس القطرية 2
السيلية X مسيمير – الساعة 9:30 مساء على قناة الكأس القطرية 1

ملاعب

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