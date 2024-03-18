مصر تحدث أسطول شينوك.. وإسرائيل تترقب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وسائل إعلام عبرية أن مصر تخطط لتحديث أسطول طائرات الهليكوبتر الثقيلة من طراز "شينوك" بتكلفة تبلغ نحو نصف مليار دولار.وقال موقع " nziv" العبري المتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية، إن الجيش الأمريكي أبرم عقدًا مع شركة بوينغ لإنتاج 12 طائرة جديدة من طراز CH-47F Chinook للقوات الجوية المصرية.



ووفق بيان لشركة بوينغ على موقعها الإلكتروني، فمن خلال هذه الصفقة العسكرية البالغة قيمتها 426 مليون دولار، ستقوم مصر باستبدال أسطولها من طائرات CH-47D بالطراز F الحديث، مستفيدة من الطائرة الجديدة متعددة المهام المتقدمة للغاية.



وقال كين آيلاند، نائب الرئيس ومدير برنامج H-47: "ستعمل مروحية النقل الثقيل من الفئة F على تعزيز قدرات طائرات شينوك المصرية وتساعد بشكل فعال في تحقيق أهدافها المتعلقة بالرفع الثقيل"، مضيفا: "إن شراكة بوينغ مع القوات الجوية المصرية تظل قوية حيث نواصل العمل معًا لتجديد أسطولهم."



ولفت الموقع العبري إلى أن CH-47F هي طائرة هليكوبتر متقدمة متعددة الأدوار مصممة للجيش الأمريكي وقوات الدفاع الدولية، وتتميز بنظام إدارة قمرة القيادة الرقمي المتكامل بالكامل، وإلكترونيات الطيران في قمرة القيادة، وقدرات متقدمة للتعامل مع البضائع التي تكمل أداء مهمة المروحية وخصائص التعامل معها.



وقال فينس لوغدون، نائب رئيس بوينغ لتطوير الأعمال الدولية: "بوينغ ملتزمة بدعم مهمة التحديث الأمني للقوات المسلحة المصرية وضمان أفضل القدرات الدفاعية والأمنية الوطنية في مصر".



ويقوم فريق Chinook التابع للجيش الأمريكي، والذي يعمل مع 19 عميلًا دوليًا متحالفًا معه، بتشغيل أسطول يضم أكثر من 950 طائرة هليكوبتر من هذا النوع.

RT