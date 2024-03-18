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النصر يتخذ قرارا عاجلا تجاه مهاجمه

3/18/2024 9:03:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلقت إدارة النصر السعودي، ملف تجديد التعاقد مع محمد مران، مهاجم الفريق الأول، خلال الفترة الحالية.
وينتهي عقد صاحب ال 23 عاما مع العالمي بنهاية الموسم الحالي، وهو ما يجعله هدفا لعدة أندية.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة النصر قررت إيقاف مفاوضات التجديد مع المهاجم الشاب رغم توصية المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو بالتجديد معه.

وتأتي خطوة النصر بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بتقليص قائمة أندية دوري روشن إلى 25 لاعبا بينهم المحترفين ال 10 الأجانب.

وتقوم الإدارة النصراوية خلال الوقت الحالي بالإعداد لإجراء مخالصات وإعارات لأكثر من 30 لاعبا بنهاية الموسم الجاري في ظل انتظار العائدين من الإعارات والصاعدين من فرق الشباب.

ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 56 نقطة وبفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر.

ملاعب

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