طالبان: مقتل 8 أشخاص بغارات جوية باكستانية على شرق أفغانستان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قتل ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة أطفال جراء غارات شنها الطيران الباكستاني على مناطق أفغانية حدودية، حسب متحدث باسم حركة "طالبان".
وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد: "عند قرابة الساعة (22,30 توقيت غرينتش ليل الأحد الاثنين)، قصفت طائرات باكستانية منازل مدنية" في ولايتي خوست وبكتيكا الحدوديتين".
وأشار إلى أن "القتلى الثمانية هم من النساء والأطفال".
وقال مجاهد إن "حكومة "طالبان" أدانت بشدة هذه الهجمات، واعتبرت هذا التصرف الأرعن انتهاكا واعتداء على سيادة أفغانستان".
RT
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