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طالبان: مقتل 8 أشخاص بغارات جوية باكستانية على شرق أفغانستان

3/18/2024 9:03:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قتل ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة أطفال جراء غارات شنها الطيران الباكستاني على مناطق أفغانية حدودية، حسب متحدث باسم حركة "طالبان".
وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد: "عند قرابة الساعة (22,30 توقيت غرينتش ليل الأحد الاثنين)، قصفت طائرات باكستانية منازل مدنية" في ولايتي خوست وبكتيكا الحدوديتين".


وأشار إلى أن "القتلى الثمانية هم من النساء والأطفال".


وقال مجاهد إن "حكومة "طالبان" أدانت بشدة هذه الهجمات، واعتبرت هذا التصرف الأرعن انتهاكا واعتداء على سيادة أفغانستان".

RT

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