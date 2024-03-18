MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواجه بعض الأشخاص، صعوبة في التركيز، وهذا قد يكون سببه نقص في الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، فالجسم بطبعه يعتمد على مجموعة متنوعة من الفيتامينات ليعمل بشكل مثالي، وعندما يكون هناك نقص في بعض الفيتامينات، قد تتأثر الوظائف الإدراكية سلبًا، بما في ذلك التركيز.ونستعرض في السطور التالية، أبرز الفيتامينات التي يحتاجها الجسم للمساعدة على التركيز، وفقا لموقع "Times of india".



4 فيتامينات صحية تساعدك على التركيز



فيتامين ب

فيتامين ب أحد أهم أنواع الفيتامينات التي تساعد على تعزيز الأعصاب والناقلات العصبية، وبالتالي فهي تحسن من عمل الذاكرة وتحسن الإدراك، ومن الأطعمة الغنية به اللحوم الحمراء والبقوليات.



فيتامين د

فيتامين د المعزز لصحة الجسم والعظام والناقلات العصبية أيضا وخلايا الدماغ، ويمكن الحصول عليه من خلال التعرض لأشعة الشمس المفيدة، من الساعة 8 إلى 10 صباحا أو من الساعة 4 إلى 6 مساءء، مع ضرورة تناول الأطعمة الغنية به، مثل البيض والأسماك، ومنتجات الألبان مثل الزبادي والحليب ومشتقاته.



فيتامين ك

فيتامين ك معزز لخلايا الدماغ ويعمل على الحفاظ على الوظائف الإدراكية والوظائف السليمة للمخ، ومن الأطعمة الغنية به السبانخ، والجرجير والكرنب.



فيتامين سي

فيتامين سي يعزز قوة خلايا الدماغ والمناعة، لأنه يحمي من التأكسد، وبالتالي لاحتوائه على مضادات الأكسدة، يصبح فعالا جدا للذاكرة، ومن الأطعمة الغنية به، الفراولة، البرتقال، الجوافة، والفلفل الألوان، الليمون.

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