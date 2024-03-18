إسرائيل تدعي اغتيال قيادي بارز في حماس

إسرائيل تدعي اغتيال قيادي بارز في حماس
التاريخ
3/18/2024 9:03:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اغتال فائق المبحوح رئيس العمليات بالأمن الداخلي لحماس في غزة خلال العملية التي ينفذها في مجمع الشفاء الطبي بشمال القطاع.
وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم الاثنين ما قال إنها عملية محدودة في مجمع الشفاء الطبي، وادعى أنه يلاحق مجموعة من مسلحي المقاومة الفلسطينية.
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