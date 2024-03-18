سلطان عمان يهنئ بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا

سلطان عمان يهنئ بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا
التاريخ
3/18/2024 9:03:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هنأ سلطان عمان هيثم بن طارق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا.
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