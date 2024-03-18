نائب بريطاني سابق: قصر وستمنستر يواجه خطر الانهيار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرح النائب البريطاني السابق تريستام هانت بأن قصر وستمنستر مقر البرلمان البريطاني في حالة يرثى لها، ومعرض لخطر الانهيار.وكتب هانت في مقالة لصحيفة "فايننشل تايمز": "تكشف رحلة قصيرة في مجلسي النواق واللوردات عن حالة انخفاض، فهناك رائحة الرطوبة وجيش من الجرذان والفئران وانهيار الحجارة وخطر نشوب حريق مستمر وحالة عامة من الدمار القبيح، وكذلك المخاطر الخفية المرتبطة بالأسبستوس والبنية التحتية الميكانيكية والكهربائية السيئة".



وذكر النائب السابق أنه تم تأكيد الحاجة إلى ترميم المبنى عام 2012. وعام 2022 تم طرح الخطط بتكلفة تتراوح بين 7 و13 مليار جنيه إسترليني بشرط إخلاء المبنى لمدة أكثر من 12 عاما. وفي حالة بقاء النواب في القصر ستتكلف عملية الترميم 22 مليار جنيه إسترليني وتستغرق 76 عاما.



وفي وقت سابق أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن نواب البرلماني البريطاني لا يحبون العمل في قصر وستمنستر بل يفضلون العمل عن بعد أو في المكاتب الأخرى وذلك بسبب الحالة السيئة للمبنى.

RT