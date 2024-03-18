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شبكة الجزيرة: نطالب بالإفراج الفوري عن مراسلنا إسماعيل الغول والصحفيين معه

3/18/2024 9:03:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طالبت شبكة الجزيرة بالإفراج الفوري عن مراسلها إسماعيل الغول والصحفيين معه، وحملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن سلامتهم.


واعتبرت الشبكة أن الاستهداف "محاولة من جيش الاحتلال لترهيب الصحفيين لمنعهم من نقل جرائمه بحق المدنيين بغزة"، وأكدت أن ما تعرض له إسماعيل الغول يأتي ضمن سلسلة استهدافات سلطات الاحتلال الممنهجة للجزيرة.

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