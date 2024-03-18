شبكة الجزيرة: نطالب بالإفراج الفوري عن مراسلنا إسماعيل الغول والصحفيين معه

شبكة الجزيرة: نطالب بالإفراج الفوري عن مراسلنا إسماعيل الغول والصحفيين معه
التاريخ
3/18/2024 9:03:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
طالبت شبكة الجزيرة بالإفراج الفوري عن مراسلها إسماعيل الغول والصحفيين معه، وحملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن سلامتهم.
واعتبرت الشبكة أن الاستهداف "محاولة من جيش الاحتلال لترهيب الصحفيين لمنعهم من نقل جرائمه بحق المدنيين بغزة"، وأكدت أن ما تعرض له إسماعيل الغول يأتي ضمن سلسلة استهدافات سلطات الاحتلال الممنهجة للجزيرة.
MENAFN18032024000208011052ID1107990565
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.