ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار

ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار
التاريخ
3/18/2024 9:03:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صعد الجنيه الاسترليني مقابل الدولار اليوم الإثنين، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو).
وحسب التقارير من مراكز المال البريطانية، صعد الاسترليني اليوم 0.09 بالمئة مقابل الدولار عند 1.2742 دولار، في حين تراجع مقابل اليورو بنسبة0.08 بالمئة عند 1.1688 يورو.
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