Monday, 18 March 2024 05:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار

3/18/2024 9:03:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صعد الجنيه الاسترليني مقابل الدولار اليوم الإثنين، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو).


وحسب التقارير من مراكز المال البريطانية، صعد الاسترليني اليوم 0.09 بالمئة مقابل الدولار عند 1.2742 دولار، في حين تراجع مقابل اليورو بنسبة0.08 بالمئة عند 1.1688 يورو.

MENAFN18032024000208011052ID1107990563

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث