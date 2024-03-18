أبو علي: اتاحة اصدار وثيقة اثبات تسجيل بنظام الفوترة للملزمين إلكترونيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي عن قيام دائرة ضريبة الدخل بإتاحة المجال للمكلفين الملزمين بنظام الفوترة للحصول على وثيقة تسجيل تثبت قيامه بالتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني استناداً لأحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 وتعديلاته الذي ألزم الشركات والمنشآت والمهنيين ومؤدي الخدمات والحرفيين الذين يطبقون نظام الفوترة بإصدار الفاتورة الكترونياً من خلال النظام.

وأفاد أبو علي أنه بإمكان الشركات والمنشآت والمهنيين ومؤدي الخدمات والحرفيين الذين قاموا بالتسجيل بالنظام الحصول على هذه الوثيقة من خلال الدخول الى موقع الدائرة الالكتروني ثم اختيار البوابة الالكترونية ثم ايقونة اصدار وثيقة تسجيل في نظام الفوترة الوطني الالكتروني او الدخول من خلال الرابط

ومن ثم يتم إدخال الرقم الضريبي للمكلف.



ودعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أصحاب الشركات والمنشآت والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني، إلى ضرورة تسجيل شركاتهم ومنشآتهم ونشاطهم بنظام الفوترة، في حال لم يقوموا حتى الآن بالتسجيل بالنظام، وذلك لتوفيق أوضاعهم قانونيا حسب متطلبات النظام بأسرع وقت ممكن، تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية، موضحا أنه يمكن التسجيل بالنظام من خلال الرابط الإلكتروني: ‏.



وأوضحت الدائرة، أنه يمكن لجميع المكلفين التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف أو تطبيق الواتس آب على هاتف رقم 062222130 أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، للإرشاد وتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم، وكذلك مساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم إلكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.