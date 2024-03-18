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الدفاع الروسية تعلن تحييد 1070 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 143 مسيرة خلال 24 ساعة

3/18/2024 9:03:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد قوات كييف 1070عسكريا بين قتيل وجريح، وإسقاط عشرات الصواريخ و143 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.


وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
- على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا بلغت خسائر العدو 60 عسكريا وأسلحة ومدافع غربية.


- على محور بيلغورود صدت قواتنا جميع محاولات تسلل المجموعات المسلحة الأوكرانية في محيط بلدة كوزينكا بمقاطعة، وتم تكبيد العدو 150 مسلحا بين قتيل وجريح وتدمير أسلحتهم.
- على محور دونيتسك عززت قواتنا تحصيناتها وسيطرت على مواقع هامة وبلغت خسائر العدو 380 عسكريا ومعدات وآليات عسكرية، منها ناقلة جند أمريكية M113.
- على محور أفدييفكا عززت قواتنا مواقعها وصدت 7 هجمات معادية وقضت على 295 عسكريا ودمرت أسلحة ومدافع غربية.
- على محور جنوب دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وتم صد هجوم معاد والقضاء على 130 عسكريا وتدمير أسلحة وآليات للعدو.


- على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 55 عسكريا ومدافع وأسلحة.
- دمرت قواتنا موقعا اجتمع فيه قادة في الأركان والاستخبارات والقوات الأوكرانية.


- أسقطت قواتنا مروحية Mi-8.


- أسقطت قواتنا 22 صاروخ Vampire وGrad، و3صواريخ "أوروغان" وصاروخ HIMARS.
إسقاط 143 مسيرة أوكرانية.

RT

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