طيران ناس يتسلم طائرتين جديدة ويزيد السعة المقعدية بنسبة 25%

الرياض – أصداف نيوز :

أعلن طيران ناس الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، عن استلام طائرتين جديدتين من طراز إيرباص A320neo، في حين رفع سعته المقعدية خلال شهر رمضان لعام 1445هـ بنسبة 25% إلى أكثر من 1.2 مليون مقعد مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الرحلات خلال الشهر الكريم.

ووصلت الطائرتان الجديدتان من طراز A320neo في مطار الملك خالد الدولي بالرياض يومي 07 مارس و14 مارس، مما يرفع حصة هذا الطراز المنتمي للجيل الحديث من الطائرات في أسطول طيران ناس، ومن المقرر أن يتسلم طيران ناس ست طائرات في الإجمال من طراز A320neo خلال عام 2024.

وفي الوقت نفسه، زاد طيران ناس السعة المقعدية على رحلاته خلال شهر رمضان لعام 1445هـ بنسبة 25% لتصل إلى 1.2 مليون مقعد للرحلات الداخلية والدولية مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، مما يعزز قدرة الطيران الاقتصادي الرائد على تقديم عروض متنوعة وتجربة سفر متميزة لضيوفه من المعتمرين وزوار للملكة العربية السعودية خلال الشهر الفضيل.

وينسجم هذا النمو في زيادة أعداد الطائرات الجديدة وعدد المقاعد مع الإستراتيجية التي أطلقها تحت عنوان (نربط العالم بالمملكة)، وتماشياً مع أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، والاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى 250 وجهة، فضلاً عن الوصول إلى 330 مليون مسافر واستقطاب 100 مليون سائح سنويا بحلول 2030.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 78 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.