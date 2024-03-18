ليالي جدة في شهر رمضان المبارك

جدة – أصداف نيوز:

تُضفي أيام وليالي مدينة جدة الرمضانية على السكّن والزوّار أجواءً فريدة وموسمًا حيويًا مليئًا بالروحانية والفعاليات الاجتماعية والأنشطة المنوّعة، وبخاصة في هذه المناسبة السنوية, وذلك على جميع أحياء ومراكز المدينة المليئة بتجارب عروس البحر الأحمر النابضة بالحياة .

يعيش الزائر في منطقة جدة التاريخية، في حقبة ماضية تحكي التقاليد العريقة وفوانيس البلد النابضة بالحياة ليلًا على مدار 24 ساعة في شهر رمضان، إذ تنتشر الفعاليات والأكشاك التقليدية التي تُعرف باسم البسطات على مقربة من الرواشين المزخرفة والمشربيات العتيقة في تجربة لتذوّق الأكلات الرمضانية وألعاب معاصرة وتقليدية عديدة وممتعة، حيث يرتدي البائعون ملابس جدة التقليدية ويتغنون بأغاني الموروث الشعبي لتُعرّف الزوار بالأكل المحلي والطقوس القديمة، وكل ذلك وسط التجوّل في شوارع وأزقّة البلد في أجواء شعبية وخيارات تسوق ليس لها مثيل.

واعتاد سكان وزوار جدة على الإفطار على الشاطئ، والاستمتاع بشواطئها وإطلالاتها البحرية للإفطار على منظر غروب الشمس ورؤية المدينة في صورتها الأجمل، وعيش تجربة ساحات لعب الأطفال والحدائق المحيطة في واجهة جدة البحرية أو أحد شواطئها، والاختيار بين سلسلة مطاعمها المقابلة للبحر التي تجمع المرتادين لها بكثافة طيلة الشهر.

وتُسجل المهرجانات السنوية الماتعة في شهر رمضان حضوراً لافتاً, والتي تلبي رغبات اجتماعية منوعة إذ تنظم غالبية الجهات والمطاعم عروضًا ودعوات عامة وأمسيات ترفيهية تمتد طيلة الشهر، وذلك من خلال تنظيم العديد من فعاليات مهرجان جدة التاريخي.

وتستعرض المنطقة بعض البازارات المقامة للمنتجات والصناعات اليدوية والمحلية في كل المجالات المتمثلة في بازار ميوز الرمضاني، ومهرجان ليالي جدة الرمضانية في مدينة الطيبات، ومتحف عبد الرؤوف خليل الذي يقدم الفلكلورات والأطعمة الشعبية وخيارات تسوق مختلفة ورائعة.

وتُعطي المتاجر والمولات لمرتاديها نشاطات متفرقة لا تفقد وهجها، حيث تبدأ في تزيين المعارض بزينة خاصة برمضان من فوانيس وأهلة ذهبية، وتمتد إلى عروض تسويقية وجوائز ومسابقات في كل قائمة تسوق يقصدها الزوار.–واس