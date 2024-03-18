ليالي جدة في شهر رمضان المبارك

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- Asdaf News)
جدة – أصداف نيوز:
تُضفي أيام وليالي مدينة جدة الرمضانية على السكّن والزوّار أجواءً فريدة وموسمًا حيويًا مليئًا بالروحانية والفعاليات الاجتماعية والأنشطة المنوّعة، وبخاصة في هذه المناسبة السنوية, وذلك على جميع أحياء ومراكز المدينة المليئة بتجارب عروس البحر الأحمر النابضة بالحياة .
يعيش الزائر في منطقة جدة التاريخية، في حقبة ماضية تحكي التقاليد العريقة وفوانيس البلد النابضة بالحياة ليلًا على مدار 24 ساعة في شهر رمضان، إذ تنتشر الفعاليات والأكشاك التقليدية التي تُعرف باسم البسطات على مقربة من الرواشين المزخرفة والمشربيات العتيقة في تجربة لتذوّق الأكلات الرمضانية وألعاب معاصرة وتقليدية عديدة وممتعة، حيث يرتدي البائعون ملابس جدة التقليدية ويتغنون بأغاني الموروث الشعبي لتُعرّف الزوار بالأكل المحلي والطقوس القديمة، وكل ذلك وسط التجوّل في شوارع وأزقّة البلد في أجواء شعبية وخيارات تسوق ليس لها مثيل.
واعتاد سكان وزوار جدة على الإفطار على الشاطئ، والاستمتاع بشواطئها وإطلالاتها البحرية للإفطار على منظر غروب الشمس ورؤية المدينة في صورتها الأجمل، وعيش تجربة ساحات لعب الأطفال والحدائق المحيطة في واجهة جدة البحرية أو أحد شواطئها، والاختيار بين سلسلة مطاعمها المقابلة للبحر التي تجمع المرتادين لها بكثافة طيلة الشهر.
وتُسجل المهرجانات السنوية الماتعة في شهر رمضان حضوراً لافتاً, والتي تلبي رغبات اجتماعية منوعة إذ تنظم غالبية الجهات والمطاعم عروضًا ودعوات عامة وأمسيات ترفيهية تمتد طيلة الشهر، وذلك من خلال تنظيم العديد من فعاليات مهرجان جدة التاريخي.
وتستعرض المنطقة بعض البازارات المقامة للمنتجات والصناعات اليدوية والمحلية في كل المجالات المتمثلة في بازار ميوز الرمضاني، ومهرجان ليالي جدة الرمضانية في مدينة الطيبات، ومتحف عبد الرؤوف خليل الذي يقدم الفلكلورات والأطعمة الشعبية وخيارات تسوق مختلفة ورائعة.
وتُعطي المتاجر والمولات لمرتاديها نشاطات متفرقة لا تفقد وهجها، حيث تبدأ في تزيين المعارض بزينة خاصة برمضان من فوانيس وأهلة ذهبية، وتمتد إلى عروض تسويقية وجوائز ومسابقات في كل قائمة تسوق يقصدها الزوار.–واس
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