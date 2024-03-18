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زين تشارك في تنظيف جوف البحر الأحمر بالتعاون مع مبادرة “Projectsea”

3/18/2024 8:13:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - في إطار مساعيها للحفاظ على البيئة، وضمن برامجها ومبادراتها لإدارة الاستدامة؛ نظّمت شركة زين الأردن مؤخراً بالتعاون مع مبادرة-“ProjectSea” التي يقوم عليها مجموعة من غواصي الأردن المحترفين والمتطوعين-؛ حملة جديدة لتنظيف جوف البحر الأحمر للمرة الثانية، للمساهمة في حماية الحياة البحرية والشعاب المرجانية التي يتميّز بها خليج العقبة، والحد من التلوّث.


وتم تنفيذ هذه الحملة تحت رعاية رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة؛ نايف الفايز، وبمشاركة مجموعة من الغواصين والمتطوعين، حيث تم استخراج حوالي 80 كغم من النفايات الغارقة في أعماق البحر الأحمر.
ويأتي دعم زين لهذه المبادرة في إطار حرصها على المشاركة في كافة المبادرات البيئية التي يتم تنظيمها في المملكة، لرفع الوعي البيئي لدى الأفراد، والحد من السلوكيات غير المسؤولة التي تؤثر بشكل سلبي على البيئة، كما يأتي هذا التعاون من جانب زين للمساهمة في توفير بيئة بحرية ملائمة للسياح المحليين والأجانب، الذين يقصدون مدينة العقبة لغايات الغوص والنشاطات البحرية، إلى جانب مساندة كافة الجهود للمساهمة في اختيار العقبة كوجهة سياحية عالمية.


يذكر بأن مبادرة“ProjectSea” انطلقت عام 2021، وقام بتأسيسها كل من سيف المدانات وبيسان الشريف، ونظّمت هذه المبادرة حتى الآن 32 حملة تنظيف لجوف البحر الأحمر، وشارك فيها أكثر من 400 متطوع من 44 جنسية مختلفة، كما أسهمت هذه المبادرة منذ انطلاقها باستخراج 157 ألف قطعة نفايات تجاوز وزنها 9 طن معظمها من من النفايات البلاستيكية، حيث تسعى هذه المبادرة إلى الإسهام في تقليل خطر النفايات البلاستيكية على البيئة البحرية والتي تحتاج لعقود لتتحلّل، بالإضافة إلى نشر الوعي حول مخاطر رمي النفايات على الشواطئ والبحر.

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