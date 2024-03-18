زين تشارك في تنظيف جوف البحر الأحمر بالتعاون مع مبادرة “Projectsea”

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - في إطار مساعيها للحفاظ على البيئة، وضمن برامجها ومبادراتها لإدارة الاستدامة؛ نظّمت شركة زين الأردن مؤخراً بالتعاون مع مبادرة-“ProjectSea” التي يقوم عليها مجموعة من غواصي الأردن المحترفين والمتطوعين-؛ حملة جديدة لتنظيف جوف البحر الأحمر للمرة الثانية، للمساهمة في حماية الحياة البحرية والشعاب المرجانية التي يتميّز بها خليج العقبة، والحد من التلوّث.
وتم تنفيذ هذه الحملة تحت رعاية رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة؛ نايف الفايز، وبمشاركة مجموعة من الغواصين والمتطوعين، حيث تم استخراج حوالي 80 كغم من النفايات الغارقة في أعماق البحر الأحمر.
ويأتي دعم زين لهذه المبادرة في إطار حرصها على المشاركة في كافة المبادرات البيئية التي يتم تنظيمها في المملكة، لرفع الوعي البيئي لدى الأفراد، والحد من السلوكيات غير المسؤولة التي تؤثر بشكل سلبي على البيئة، كما يأتي هذا التعاون من جانب زين للمساهمة في توفير بيئة بحرية ملائمة للسياح المحليين والأجانب، الذين يقصدون مدينة العقبة لغايات الغوص والنشاطات البحرية، إلى جانب مساندة كافة الجهود للمساهمة في اختيار العقبة كوجهة سياحية عالمية.
يذكر بأن مبادرة“ProjectSea” انطلقت عام 2021، وقام بتأسيسها كل من سيف المدانات وبيسان الشريف، ونظّمت هذه المبادرة حتى الآن 32 حملة تنظيف لجوف البحر الأحمر، وشارك فيها أكثر من 400 متطوع من 44 جنسية مختلفة، كما أسهمت هذه المبادرة منذ انطلاقها باستخراج 157 ألف قطعة نفايات تجاوز وزنها 9 طن معظمها من من النفايات البلاستيكية، حيث تسعى هذه المبادرة إلى الإسهام في تقليل خطر النفايات البلاستيكية على البيئة البحرية والتي تحتاج لعقود لتتحلّل، بالإضافة إلى نشر الوعي حول مخاطر رمي النفايات على الشواطئ والبحر.
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