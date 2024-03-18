بعد 12 عاماً.. حنان الترك في عمل جديد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعد 12 عاماً من الاعتزال، فاجأت الفنانة المصرية حنان ترك جمهورها بإعلان عودتها إلى الساحة الفنية مجدداً من خلال تقديم عمل ديني في شهر رمضان.
وعبر حسابها على إنستغرام الذي يتابعه 1.2 مليون شخص، نشرت مجموعة صور أبرزها بوستر مسلسلها الكرتوني "صدق رسول الله"، الذي يروي قصة الإمام البخاري، وهو من تأليف فراء الشندويلي وإخراج مصطفى الفرماوي.
كما نشرت صورة أخرى برفقة فريق العمل في الاستوديو، وعلقت بأن العمل سيعرض على قناة النهار الساعة الرابعة والنصف عصراً.
وانهالت التعليقات المرحبة بعودتها على الساحة الفنية بعد غياب طويل، وتمنوا لها النجاح في عملها الجديد.
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