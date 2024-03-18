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بعد 12 عاماً.. حنان الترك في عمل جديد

3/18/2024 8:13:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعد 12 عاماً من الاعتزال، فاجأت الفنانة المصرية حنان ترك جمهورها بإعلان عودتها إلى الساحة الفنية مجدداً من خلال تقديم عمل ديني في شهر رمضان.
وعبر حسابها على إنستغرام الذي يتابعه 1.2 مليون شخص، نشرت مجموعة صور أبرزها بوستر مسلسلها الكرتوني "صدق رسول الله"، الذي يروي قصة الإمام البخاري، وهو من تأليف فراء الشندويلي وإخراج مصطفى الفرماوي.

كما نشرت صورة أخرى برفقة فريق العمل في الاستوديو، وعلقت بأن العمل سيعرض على قناة النهار الساعة الرابعة والنصف عصراً.


وانهالت التعليقات المرحبة بعودتها على الساحة الفنية بعد غياب طويل، وتمنوا لها النجاح في عملها الجديد.

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