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قوات الاحتلال تدمر سيارات البث التابعة للطواقم الصحفية بمستشفى الشفاء

3/18/2024 8:13:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دمرت قوات الاحتلال سيارات البث التابعة للطواقم الصحفية في مستشفى الشفاء بغزة، وأطلقت النار باتجاه المبنى وحذرت الموجودين فيه من الاقتراب من النوافذ.


وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم الاثنين ما قال إنها عملية محدودة في مجمع الشفاء الطبي، وادعى أنه يلاحق مجموعة من مسلحي المقاومة الفلسطينية.


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