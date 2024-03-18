قوات الاحتلال تدمر سيارات البث التابعة للطواقم الصحفية بمستشفى الشفاء
التاريخ
3/18/2024 8:13:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دمرت قوات الاحتلال سيارات البث التابعة للطواقم الصحفية في مستشفى الشفاء بغزة، وأطلقت النار باتجاه المبنى وحذرت الموجودين فيه من الاقتراب من النوافذ.
وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم الاثنين ما قال إنها عملية محدودة في مجمع الشفاء الطبي، وادعى أنه يلاحق مجموعة من مسلحي المقاومة الفلسطينية.
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